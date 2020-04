Pas d’événements de plus de 5 000 participants jusqu’à début septembre !

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a pris la parole ce mardi à l’Assemblée Nationale afin de présenter les différentes phases du déconfinement qui se veulent progressives et qui débuteront à partir du 11 mai. La première se fera du 11 mai au 1 juin, la deuxième commençant le 2 juin. Les trois mots d’ordre ont été les suivants : protéger, tester et isoler.

Il a débuté son discours par cette déclaration : « De toute évidence, le pays ne peut être confiné éternellement ! » Cependant, il faut rester prudent car le risque d’une seconde vague est un « risque sérieux , exigeant d’agir avec prudence » a-t-il ajouté et un 2e reconfinement pourrait avoir lieu ! Le sport a été, on peut le comprendre, moins évoqué. Néanmoins, on a appris que tous les championnats de sports professionnels en cours ne reprendront pas comme le Football avec la saison 2019/2020 de Ligue 1, de Ligue 2 ou le Rugby avec le Top 14

De plus, Edouard Philippe a évoqué que « les événements qui regroupent plus de 5000 participants en France ne pourront pas se tenir avant le mois de septembre ». Cette mesure concerne « les grandes manifestations sportives, culturelles, notamment les festivals, les grands salons professionnels, tous les événements qui regroupent plus de 5.000 participants et font à ce titre l’objet d’une déclaration en préfecture et doivent être organisés longtemps à l’avance », a détaillé le Premier ministre. Cela pourrait-il mettre à mal l’idée de huis clos ? Y-aura-t-il des conditions particulières ? En tout cas, la première manche de l’ELMS doit se tenir au Castellet du 17 au 19 juillet… Maintenant, au Ministère des Sports et aux différents promoteurs d’apporter des précisions…

En attendant, Edouard Philippe a tenu à prévenir la population : « Si les indicateurs de santé ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai ». Une décision définitive sera pris le 7 mai prochain…