Paroles de vainqueurs aux 24 Heures de Spa

Porsche a signé une deuxième victoire consécutive aux Total 24 Heures de Spa après une fin de course passionnante qui a vu ROWE Racing arracher la victoire dans la dernière heure face aux Audi R8 LMS, la Ferrari 488 GT3 AF Corse et les autres Porsche 911 GT3-R.

Nick Tandy (Porsche 911 GT3 – R #98 ROWE Racing avec Earl Bamber et Laurens Vanthoor) a été éblouissant à la fin lors de son dernier relais sous la pluie. Désormais, le palmarès du Britannique donne encore plus le vertige : il a gagné les 24 Heures du Mans 2015, les 24 Heures du Nürburgring 2018, trois fois Petit Le Mans (en GT) dont la dernière fois il y a une semaine, deux fois les 12 Heures de Sebring (en GT) en 2018 et 2019 et une fois les 24 Heures de Daytona (en GT) en 2014. Il ajoute donc une ligne supplémentaire avec ces 24 Heures de Spa 2020. « À la moitié de l’avant-dernier tour, j’ai eu un petit blocage dans le virage 8, et quand je suis sorti du virage, j’ai entendu un bruit, comme quelque chose qui cognait. Je pensais qu’une transmission s’était cassée, mais la voiture roulait toujours. Apparemment, le carter de la boîte de vitesses a également été endommagé et, malheureusement, pour nos concurrents, nous avons enduit la piste d’huile. Nous ne pouvons que nous excuser pour cela, mais cela nous a en quelque sorte sauvés ! J’ai dû rouler le dernier tour et demi sans attaquer, et j’ai dû couper les virages pour ne pas causer plus de dégâts. Je n’oublierai jamais cette course. Le soulagement et la joie sont indescriptibles. Gagner avec ces deux gars est un sentiment incroyable, tout comme le partager avec toute l’équipe de ROWE. Ils ont été vraiment bons cette semaine, et je suis vraiment heureux qu’ils aient pu gagner Spa et le Nürburgring la même année. » Il va maintenant reprendre la direction des USA pour les deux dernières manches IMSA dont les 12 Heures de Sebring.

Trois équipages se sont fait remarquer en Pro-Am très tôt dans la course, chacun se relayant pour mener la catégorie. En fin de compte, c’est la Lamborghini Huracan GT3 Evo #77 Barwell Motorsport qui a signé la victoire avec une belle 16ème place au général, après avoir fait un bond au classement en choisissant les pneus pluie alors que de fortes averses commençaient à tomber. Barwell Motorsport remporte une troisième victoire de classe différente en trois éditions. Sandy Mitchell, le duo père-fils, Rob et Ricky Collard et Leo Machitski en ont été les artisans. Ce dernier ajoute un succès en Pro-Am après celui décroché en Am Cup en 2018 : «2020 a été difficile pour tout le monde. Avec Barwell, nous avons fait une très bonne course ici à Spa en remportant la Am Cup en 2018, mais il semblait que nous n’avions pas de chance cette année. C’était mes septièmes ou huitièmes Total 24 Heures of Spa, et j’ai déjà terminé à quelques reprises sur le podium, mais celle-là est une très, très belle victoire. Être la première Lamborghini à l’arrivée, battre les vainqueurs de la Silver Cup et certains anciens pilotes de F1 … Je suis sûr que cela ne sera réel que demain! »

HRT s’est imposé en Silver Cup avec sa Mercedes-AMG GT3 #5 ne rencontrant pas vraiment d’opposition durant le dernier quart de la course après que sa rivale, la Lamborghini #78 Barwell Motorsport fut éliminée dans un accident impliquant plusieurs voitures au Raidillon. L’équipage HRT était composé d’Hubert Haupt, Gabriele Piana, Sergey Afanasiev et Michele Beretta. La victoire est particulièrement douce pour le patron de l’équipe Haupt, qui a terminé sur le podium de la Silver Cup en 2018 et 2019. Hubert Haupt : « Nous n’avons démarré ce projet qu’en juin et remporter la Silver Cup ici, à Spa, est fantastique. C’est un rêve devenu réalité. Nous avions un équipage solide et l’équipe a fait un formidable travail. Notre objectif principal était d’éviter les ennuis, et mis à part un petit problème à l’avant de la voiture, qui nous a coûté cinq minutes, nous avons roulé sans problème jusqu’à la fin. Fantastique. »

De son côté, la Bentley Continental GT3 #108 CMR a remporté la Am Cup grâce à Clément Mateu, Romano Ricci, Stéphane Tribaudini et Stéphane Lémeret, ce dernier célébrant sa deuxième victoire de classe dans les Ardennes après avoir décroché le Pro-Am en 2015. La Bentley était la dernière des quatre Am à l’arrivée, se classant 30ème. Stéphane Lémeret : « C’était ma 22ème participation aux Total 24 Hours of Spa, et cette édition a été de loin la plus difficile. Lors de mon premier relais, j’ai appelé l’équipe à la radio pour leur dire que je voulais revenir au stand et pleurer! Ces conditions étaient incroyables. Je dois remercier mes coéquipiers, ils ont fait un travail parfait. »