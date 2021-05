Mid-Ohio, Qualifs : Harry Tincknell place sa Mazda en pole position !

Harry Tincknell a été le plus vite de la séance qualificative de la manche IMSA qui se déroulera demain à Mid-Ohio. Sur sa Mazda #55, il a signé un joli 1’10”027. Il devance Filipe Albuquerque et Dane Cameron, tous les deux sur Acura ARX-05 (#10 de Wayne Taylor Racing et #60 de Shank Racing). Les trois Cadillac DPi présentes suivent avec, dans l’ordre, la #31 de Whelen Engineering Racing, la #5 de Mustang Sampling / JDC-Miller MotorSports et la #01 de Chip Ganassi Racing.

Chez les LMP3, la Ligier JS P320 #74 de Riley Motorsport de Gar Robinson a signé la pole devant les Ligier #54 de Core Autosport et #36 d’Andretti Autosport…

Aaron Telitz a été le plus rapide des GTD avec sa Lexus RC F GT3 #14 alignée par Vasser Sullivan. Il précède d’un cheveu, 0.006 seconde, Robby Foley sur la BMW M6 GT3 #96 de Turner Motorsport et Daniel Morad sur la Mercedes-AMG GT3 #20 d’Alegra Motorsports. Franckie Montecalvo (Lexus RC F GT3 #12 Vasser Sullivan) et Madison Snow (Lamborghini Huracan GT3 #1 de Paul Miller Racing) complètent le top 5 de cette catégorie…

La course d’une durée de 2 h 40 aura lieu demain, avec un départ à 20 h 45. Elle est à suivre sur IMSA TV…