Marco Mapelli passe du Paul Ricard à la Nordschleife

Une semaine après le Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, Marco Mapelli retrouve la Nordschleife, un territoire qu’il connaît bien pour y avoir battu des records sur des Lamborghini de route. Pour le pilote italien, les 24 Heures du Nürburgring représentent une première avec Hankook FFF Racing Team. Deux courses d’endurance en quelques jours pour le pilote Lamborghini Squadra Corse.

Samedi dernier, Marco Mapelli tenait la victoire en GT World Challenge Europe au Paul Ricard. Sa Lamborghini Huracan GT3, partagée avec Andrea Caldarelli et Mirko Bortolotti, a été en tête plus de cinq des six heures de course. Le team chinois a mené plus que la longueur de l’édition 2015, mais le trio a dû se contenter de la troisième place.

La baisse de rythme constatée en fin de course n’a pas permis au champion Blancpain GT Series 2019 de transformer l’essai sous le damier. Quelques heures avant le départ, Marco Mapelli savait déjà que les fins de relais seraient compliquées, comme il l’avait confié à Endurance-Info : “En décrochant la pole, on ne peut pas se plaindre. La piste est difficile avec beaucoup de grip. Il sera compliqué d’avoir une auto stable du début à la fin des relais. Nous souffrons en fin de relais sachant que la dégradation des pneumatiques joue un rôle essentiel dans la performance. Si on regarde les éditions précédentes, nous étions plus rapides en fin de relais, ce qui n’est pas le cas cette année.”

C’est dans la dernière heure que la Lamborghini a perdu son leadership pour terminer sur la dernière marche du podium. La course s’est mieux terminée qu’à Monza où la #63 avait été handicapée par un pépin technique.

“On sait que le championnat est difficile cette année”, confie l’Italien. “Tous les points sont importants.” Avant de retrouver les Total 24 Heures de Spa fin juillet, la course qui manque au palmarès de Lamborghini, Marco Mapelli va disputer les 24 Heures du Nürburgring ce week-end en compagnie de Giacomo Altoè, Franck Perera et Mirko Bortolotti.

“Nous avons un bon package”, tient à préciser le pilote officiel. “L’objectif sera de se concentrer sur la course qui fait partie des plus dures avec beaucoup de changements. FFF Racing fait ses premiers pas cette année au Nürburgring. J’aime ce circuit.”

Marco Mapelli a débuté sur la Nordschleife il y a dix ans au volant d’une Porsche Cup. Cette fois, on parle bien d’un programme officiel avec Lamborghini en partenariat avec Hankook.

“Les pneus sont spécifiques pour cette course”, explique Marco Mapelli. “Nous disposons de pneumatiques développés par le manufacturier. Compte tenu des spécificités du tracé, les réglages sont différents d’un autre circuit, notamment au niveau des amortisseurs. Cependant, nous ne sommes pas à l’opposé de Spa-Francorchamps. En Belgique, c’est à fond du début à la fin. Ici, il faut pousser tout en faisant bien attention de passer le cap de chaque heure de course.”

Le premier objectif de Hankook FFF Racing Team sera déjà de terminer la course, même si un top 10 est visé.