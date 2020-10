L’une des premières invitations aux 24 Heures du Mans connue

La première invitation pour les 24 Heures du Mans, gagnée sur la piste en dehors du Mans, est désormais connue. En effet, la Ferrari 488 GT3 #8 d’Iron Lynx pilotée par Rino Mastronardi et Giacomo Piccini a terminé troisième de la manche de Michelin Le Mans Cup disputée à Monza hier et surtout devant sa plus proche rivale. Ils s’adjugent ainsi les titres Michelin Le Mans Cup 2020 des Pilotes et Equipes GT3 et Iron Lynx gagne en même temps une invitation d’office pour les 24 Heures du Mans 2021.

L’équipe italienne rejoint Toyota Gazoo Racing, United Autosports, Aston Martin Racing et TF Sport lauréats des dernières 24 Heures du Mans et donc bénéficiaires d’une invitation pour l’édition 2021…