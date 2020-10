Ligier European Series, Monza (C2) : Milo Racing s’impose en JS…

Communiqué de presse

Conséquence de son accident lors de la course 1, la Ligier JS2 R #17 d’Arctic Energy ne se présente pas sur la grille de la course 2 qui est lancée à 14h50. Une course qui sera très disputée dans chaque catégorie.

En sport-prototype la guerre est déclarée dès le départ entre le tenant de la pole position, l’Italien Federico Leo sur la #88 de Monza Garage, et le Belge Kévin Balthazar sur la #81 de Milo Racing, à ses côtés sur la première ligne. Si celui-ci réussit à prendre la tête dès le départ, il va être en permanence en butte aux assauts de son adversaire direct. Les deux pilotes alternent la tête de la course jusqu’à l’arrêt aux stands. Les deux autres JS P4 de tête, la #50 de HP Racing Team aux mains d’Andrea Dromedari et la #14 de MV2S Racing avec Alex Marchois sont à la lutte pour la troisième place. Les écarts sont ténus et les quatre voitures se retrouvent même plusieurs fois dans la même seconde.

Les Ligier JS P4 sont les dernières à entrer dans la Pit Lane pour l’arrêt obligatoire. John Corbett remplace Federico Leo sur la #88 et Franck Marchois embarque sur la #14. Kévin Balthazar sur la #81 de Milo Racing s’empare de la première place après l’arrêt au stand et Andrea Dromedari sur la #50 passe John Corbett et la #88 au dix-huitième tour. A noter l’efficacité de HP Racing Team qui n’a gardé la #50 dans les stands que 1:20.077 pour un temps règlementaire de 1:20.00.

Un safety car, suite au crash de la JS2 R #45, sans gravité pour le pilote, vient figer les positions du top 3 à 15h35, malgré la reprise de la course quelques minutes avant la fin. Kévin Balthazar totalise ainsi quatre victoires dans la série. Une sortie de piste de la #14 de MV2S Racing en fin de course prive le duo Marchois de la quatrième place qui échoit aux frères Ferguson sur la #27 de Raw Motorsport.

Course très animée également en catégorie JS2 R. Dès le drapeau vert, Sébastien Baud, sur la #74 de Cool Racing, soucieux de prendre sa revanche sur la première course, souffle la première place à la #86 de M Racing emmenée par Mathieu Martins, qui lui avait raflé la pole position de peu. Natan Bihel sur la voiture sœur #66 prend un départ fulgurant et dès le premier tour se retrouve troisième de la catégorie devant la #30 de CD Sport emmenée par Baptiste Berthelot. Laurent Millara sur la #69 de M Racing occupe la cinquième position.

Alors que les positions derrière les deux voitures de tête semblent bien installées, Mathieu Martins reprend le lead au quatrième tour pour céder la place à Sébastien Baud au onzième. Et ainsi de suite jusqu’à l’arrêt aux stands qui bouleverse quelque peu le classement de tête.Natan Bihel sur la #66 de M Racing s’approprie la première place devant Sébastien Baud sur la #74 de Cool Racing. La #30 de CD Sport de Claude Dégremont occupe la troisième position devant la #69 de Laurent Millara. Mais c’était loin d’être le week-end escompté pour Sébastien Baud et son équipe Cool Racing. La #74 est victime d’une sortie de piste due à une rupture de transmission à vingt minutes de la fin de la course. Elle ne sera pas classée.Un top 3 se reforme : la #66, la #30 et la #86 de Mathieu Martins qui est revenu aux avant-postes. Nouvelle sortie de piste et safety car dans le dernier quart de la course. Mikhaïl Makarovskii, pilote de la #45 de MV2S Racing, est emmené au Centre Médical. Fausse alerte heureusement , il est indemne.

La course est relancée pour moins de cinq minutes, les écarts entre les voitures se sont resserrés, mais les incidents ne sont pas terminés. Mathieu Martins à peine revenu en deuxième position redescend brutalement dans le classement. En cause un déjaugeage d’essence. Il finit septième de la catégorie. Ce qui assure une deuxième place méritée après une belle course à la #30 de CD Sport et son équipage Dégremont/Berthelot.

La #38 d’Hervé Roger et Fabien Michal d’HRC passe la ligne en troisième position après un sans faute. La #32 de Sub5zero Motorsports de Ritzi/Di Persia pour sa première course de la série termine au pied du podium. La #69 de M Racing et Laurent Millara occupent la cinquième place de la catégorie, devant la #46 de l’équipage Chapus/Essart.

Ainsi se termine ce quatrième Heat de la Ligier European Series. Rien n’est joué pour le titre dans chaque catégorie. Il faudra attendre la dernière course à Portimao les 30 et 31 octobre !

