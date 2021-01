Les programmes AKKA-ASP Team se dessinent petit à petit avec de la nouveauté

A quelques mois du lancement des championnats GT3 et GT4 en Europe, AKKA-ASP Team continue de plancher sur ses programmes 2021. L’écurie de Jérôme Policand poursuivra ses engagements en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS et Championnat de France FFSA GT avec Mercedes. Ce n’est pas tout puisque la GT4 European Series et le nouveau championnat GT Rebellion Series seront aussi au programme. Une présence en Intercontinental GT Challenge est également dans les tuyaux.

“L’objectif est de rajouter la GT4 European Series au FFSA GT avec deux ou trois Mercedes-AMG GT4”, a déclaré Jérôme Policand à Endurance-Info. “Nous poursuivrons en FFSA GT avec quatre autos.” AKKA-ASP a fait une pige en GT4 European Series au Paul Ricard (2020) avec Jean-Luc Beaubelique et Jim Pla. Le tandem de la #87 était reparti du Var avec deux victoires en Pro-Am.

Une, voire deux Mercedes-AMG GT3 sont à attendre en GT Rebellion Series, la nouvelle série SRO Motorsports Group réservée aux gentlemen. “Il faut chercher de nouvelles solutions pour les gentlemen”, souligne Jérôme Policand. “Nous ne ferons pas rouler de GT3 pour des gentlemen en Sprint et en Endurance.”

Pour la partie Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, l’idée est d’avoir deux ou trois Mercedes-AMG GT3 en Sprint et deux en Endurance. Les classes Pro et Silver sont clairement dans le viseur de l’équipe française. Les équipages devaient être finalisés début février. Il faut s’attendre à voir des têtes connues, de nouvelles têtes et des retours.

Jérôme Policand confirme la possible présence d’une Mercedes-AMG GT3 en Intercontinental GT Challenge : “La décision devrait se prendre sous peu.” Rappelons que la saison IGTC ne débutera que fin juillet aux Total 24 Heures de Spa.

AKKA-ASP Team prépare aussi l’avenir. Avec WRT et Phoenix qui se lancent en LMP2, Haupt Racing et Grasser Racing Team qui regardent ce qui peut être mis en place à l’avenir, Jérôme Policand ne ferme aucune porte : “Le Mans est toujours dans un coin de ma tête. Tu ne peux pas avoir la culture du Mans sans avoir l’envie de disputer cette course. Le problème du prototype est que pour gagner, il faut mettre les meilleurs pilotes dans la voiture. Il y a la passion mais aussi la raison.”

AKKA Technologies, partenaire de l’équipe, a forcément un oeil sur les nouvelles technologies : “Nous avons la chance d’avoir un partenaire comme AKKA avec qui nous pouvons discuter d’hybridation ou d’électrique. 2021 est pour beaucoup une année de transition comme du temps où Courage et Pescarolo étaient là face à Audi. En 2023, cela doit repartir de plus belle avec le LMDh.”

Si Mercedes devait se laisser tenter par un programme LMDh ou si les GT3 devaient arriver au Mans, les choses pourraient se décanter pour AKKA-ASP Team : “Si Le Mans s’ouvre aux GT3, alors là il faudra regarder ce qui peut être mis en place. Pour le reste, il faut être associé à un constructeur pour pouvoir gagner. Actuellement, est-ce que tu peux gagner Le Mans en tant qu’équipe privée ? La réponse est non. Est-ce que tu peux gagner Spa en tant qu’équipe privée ? La réponse est oui.”

La dernière apparition de l’écurie de Jérôme Policand aux 24 Heures du Mans remonte à 2014 avec une Ferrari 458 Italia confiée à Anthony Pons, Fabien Barthez et Soheil Ayari.