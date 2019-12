Les programmes 2020 de WRT se dessinent, Sebring au menu

Les programmes 2020 de WRT commencent à se dessiner petit à petit. Vincent Vosse nous en avait déjà donné un aperçu dans une interview il y a quelques semaines. Le team belge vient de confirmer ses deux Audi R8 LMS GT3 pour l’ADAC GT Masters, ce qui sera une nouveauté pour les troupes de Flénu.

Ce n’est pas tout puisque WRT Team Audi Sport sera bien entendu de la partie en DTM pour une deuxième saison. Les deux Audi RS 5 DTM seront confiées à Ed Jones et Fabio Scherer.

Le championnat GT World Challenge Europe (Sprint + Endurance) sera lui aussi bien entendu de la partie avec plusieurs Audi R8 LMS. Une présence en Intercontinental GT Challenge sera au menu ainsi que les 24 Heures du Nürburgring plus quelques courses VLN. Les 12 Heures de Bathurst ne devraient toutefois pas faire partie du programme 2020 à cause d’un mois de janvier déjà bien chargé.

La saison 2020 de Team WRT débutera par les 24 Heures de Dubai début janvier avec deux Audi. Une des deux sera alignée sous l’entité MS7 by WRT pour Dries Vanthoor, Christopher Mies, Mohammed Saud Fahad Al Saud et Michael Vergers. L’autre Audi sera pour Mirko Bortolotti, Kelvin van der Linde, Rolf et Mark Ineichen.

Dans la foulée de Dubai, WRT Speedstar Audi Sport retrouvera les 24 Heures de Daytona avec une Audi pilotée par Mirko Bortolotti, Rolf Ineichen, Daniel Morad et Dries Vanthoor.

La nouveauté nous vient des 12 Heures de Sebring où une Audi sera en piste pour Mirko Bortolotti, Rolf Ineichen et Daniel Morad.

Vincent Vosse aura donc du pain sur la planche la saison prochaine : « 2020 approche à grands pas et nous la préparons activement. Ce sera la saison qui marque le début de la deuxième décennie de WRT et cela ne fait qu’ajouter à notre motivation et notre détermination à réussir encore plus que durant la première décennie. Nous recentrons nos efforts sur deux catégories, le DTM, où nous avons établi une base solide à partir de laquelle nous allons aborder notre deuxième saison, et la course GT3, qui reste notre activité principale et où nous aurons un programme vraiment excitant, y compris certaines des plus grandes courses d’endurance du monde. Les détails seront dévoilés dans les semaines à venir, car nous discutons toujours avec plusieurs pilotes compétitifs pour remplir les derniers sièges disponibles, mais la grande nouvelle aujourd’hui est d’annoncer que nous sommes partis pour notre première campagne complète en ADAC GT Masters. Le championnat semble extrêmement compétitif et complet pour 2020 et nous sommes vraiment impatients d’en faire partie. »