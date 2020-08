Les 24H de Barcelone remplacées par les 16H de Hockenheim

La situation sanitaire actuelle fait que Creventic modifie ses plans. Les 24 Heures de Barcelone (4/6 septembre) sont annulées et remplacées par une course à Hockenheim. On ne parlera pas d’un double tour d’horloge en Allemagne mais bien d’une course d’un format de 16 heures afin de se conformer aux restrictions de bruit. Huit heures de course se dérouleront le samedi et huit le dimanche.

Hockenheim marque la première venue du championnat en Allemagne. Cette course de 16 heures sera la plus longue organisée sur le tracé allemand sachant tout de même qu’elle sera coupée en deux. La dernière course d’endurance à Hockenheim remonte à 1985 avec les 1000 km remportées par Hans-Joachim Stuck et Derek Bell sur une Porsche 956 aux couleurs Rothmans.