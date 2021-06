Le TC France à la découverte du tracé d’Albi

Communiqué de Presse :

Pour la troisième course de son histoire, le Championnat de France FFSA Tourisme s’apprête à changer totalement de décor. Après le cadre bucolique des Coupes de Pâques de Nogaro et le contexte prestigieux du Fanatec GT World Challenge Powered by AWS sur le Circuit de Nevers Magny-Cours, c’est cette fois le Grand Prix d’Albi qui figure au programme. Le circuit tarnais – qui existe depuis plus de 60 ans – est dessiné autour de la piste d’atterrissage de l’aérodrome d’Albi et il proposera un challenge différent à la vingtaine de pilotes attendue.

La troisième épreuve de la saison dans le cadre du 77e Grand Prix d’Albi

Steven Palette en position de force

Les pilotes Peugeot veulent offrir une première victoire à la marque

GPA Racing rejoint la catégorie reine

Pour la troisième course de son histoire, le Championnat de France FFSA Tourisme s’apprête à changer totalement de décor. Après le cadre bucolique des Coupes de Pâques de Nogaro et le contexte prestigieux du Fanatec GT World Challenge Powered by AWS sur le Circuit de Nevers Magny-Cours, c’est cette fois le Grand Prix d’Albi qui figure au programme. Le circuit tarnais – qui existe depuis plus de 60 ans – est dessiné autour de la piste d’atterrissage de l’aérodrome d’Albi et il proposera un challenge différent à la vingtaine de pilotes attendue.

En quatre courses, Steven Palette (BMW M2 CS Racing #18 – VSF Sports – Amplitude Automobile) compte une troisième place et trois victoires. Aussi rapide que régulier, le pilote de Bourges est déjà, après deux épreuves seulement, en position idéale pour gérer la fin du championnat. Avant d’aborder ce troisième rendez-vous, il compte 44 points d’avance sur son plus proche adversaire avec un maximum de 50 unités à empocher par week-end.

De manière générale, les rivaux de Palette ont tous rencontré des contretemps depuis le début de cette saison. Malgré une pointe de vitesse indiscutable, Florian Briché (Peugeot 308 RC #24 – JSB Compétition) ne compte qu’un podium à son actif. Deuxième du classement provisoire, le Nordiste emmène un trio de pilotes Peugeot avec Xavier Guyonnet (#11 TSM Racing by GM Sport) et Pierre-Arnaud Navarro (#34 JSB Compétition) dans son sillage. À la septième place du championnat, Fred Caprasse (#27 JSB Compétition) est aussi un vainqueur potentiel, comme il l’a prouvé à Magny-Cours.

Vainqueur de la première course de la saison à Nogaro, Ricardo van der Ende (BMW M2 CS Racing #16 – L’Espace Bienvenue) a ensuite connu bien des désillusions. S’il veut revendiquer la couronne jusqu’au bout, le Néerlandais doit se rapprocher du leader avant de passer le cap de la mi-saison. Quant à l’Albigeoise Carla Debard, elle évoluera à domicile au volant de la BMW de Debard Automobiles by Racetivity et elle espère se rapprocher du top 5.

Il faudra aussi surveiller de près les Peugeot 308 RC de l’équipe Ropars Racing Team-Motors Legend. La 6e place actuelle de Kevin Ropars ne reflète en rien le niveau de l’ex-champion de la Peugeot 208 Racing Cup. Quant à Sacha Maguet, ses débuts avec une Peugeot 308 de la catégorie reine ne sont pas passés inaperçus à Magny-Cours et il entend bien confirmer son talent à Albi.

Séduit lui aussi par le Championnat de France FFSA Tourisme qu’il a découvert à Magny-Cours, Florian Teillais poursuivra la collaboration avec l’équipe VSF Sports – Amplitude Automobile. Il partagera une fois de plus le volant de la BMW M2 CS Racing #41 avec le très jeune Lucca Brizzi. De même, Denis Gibaud remettra lui aussi le couvert dans le Tarn, toujours sur une Peugeot 308 RC, mais cette fois alignée par JSB Compétition. Il s’agira par contre d’une grande première pour l’Albigeois Lionel Mazars, qui évoluera à domicile et permettra du même coup à l’équipe GPA Racing de rejoindre la catégorie reine avec une Peugeot 308 RC. Toujours en TC, Pierre-Hugo Dubost tentera de faire briller l’équipe Chazel Technologie Course avec sa Peugeot 308 RC.

Dans les plus petites classes, le leader du championnat TCA-1 Julien Jacob-Cano (Runner For Ever) et Florent Grizaud (GPA Racing) reprendront leur habituel duel avec leurs Peugeot RCZ Racing Cup. En TCA-2, Enzo Carvalhido (Renault Clio Cup IV – Sport Auto Racing) voudra engranger un maximum de points pour le championnat.

Deux séances d’essais libres de 40 minutes permettront aux pilotes de (re)découvrir le Circuit d’Albi vendredi. Ensuite, deux jours de course identiques se suivront avec essais qualificatifs le matin et course l’après-midi. Samedi, la chasse au chrono débutera à 10h00 pour un départ à 16h15. Dimanche, les qualifications sont programmées à 10h45 et la seconde course de 30 minutes à 13h40. Comme toujours, les courses seront à suivre en direct sur la nouvelle chaîne YouTube « GT World Français ».

La liste des engagés est ici

Les horaires sont ici