Le Mans et Daytona dans le viseur de KEOrACE International

Si KEO Racing ne fait pas rouler sa Dallara P217 en compétition, ce n’est pas pour autant que l’écurie finlandaise a mis ses ambitions de côté. La structure change de nom pour s’appeler KEOrACE International. Cette nouvelle entité fait suite au partenariat signé entre l’écurie de Kim Olsen et e-ACE International.

« Avant le début de la crise du coronavirus, nous avions entamé des discussions avec e-ACE International », a déclaré Kim Olsen. « Nous avons cherché la meilleure façon d’unir nos forces et de compléter les domaines d’opportunité de notre équipe. Le résultat de nos discussions a été encourageant et maintenant nous avons l’opportunité d’être encore plus forts sur et en dehors des circuits. Nous pouvons désormais proposer aux pilotes un plan de travail complet et pas seulement une saison de compétition. »

e-ACE International fournit une préparation mentale et physique aux pilotes, qu’ils soient jeunes ou moins jeunes. Un management commercial fait aussi partie des services proposés.

« Nous avons pris la décision de créer une nouvelle marque en gardant notre histoire et notre essence », poursuit Olsen. « Nous commençons aujourd’hui un nouveau chapitre et une nouvelle histoire en sport automobile. Ensemble, nous aurons l’opportunité de concourir dans différentes séries, pas seulement en Europe, mais également aux Etats-Unis ou en Asie si les conditions le permettent. Notre plan à court terme est de commencer les essais, d’abord en Europe, avec l’objectif de disputer une saison complète en 2021. Nous débuterons notre projet avec deux voitures, une Dallara P217 et une Ligier LMP3, avec la possibilité d’agrandir notre équipe dans l’année à venir. A terme, le plan est de disputer les plus grandes courses d’endurance : les 24 Heures de Daytona et 24 Heures du Mans. Ces deux courses font partie intégrante de notre projet de compétition. »

KEOrACE International teste actuellement plusieurs pilotes. JJ Lehto et Aaro Vainio ont testé la Dallara P217 sur le Kymiring Circuit. Tuomas Haapalainen et Sami Saarelainen ont roulé sur la Ligier LMP3.

« Nous sommes heureux de lancer cette nouvelle équipe, KEOrACE International », précise Tomas Siltanen, de e-ACE International. « Grâce à cette nouvelle configuration, nous sommes en meilleure position pour aider et développer les jeunes pilotes sur la voie de la professionnalisation. Nous proposons bien sûr des baquets en LMP2 et LMP3, mais aussi une formation physique, mentale et de management aux pilotes. Le coaching des pilotes est également une grande partie de notre travail car nous avons des pilotes expérimentés dans l’équipe tels que JJ Lehto et Aaro Vainio qui guideront les jeunes durant leur progression. »