Le FFSA GT officialise son calendrier 2021

Communiqué de Presse :

Dans une mer très agitée par les événements extérieurs, le Championnat de France FFSA GT a fait plus que tenir le cap en cette saison 2020. Deux semaines avant la finale de la compétition à Lédenon, du 6 au 8 novembre, SRO Motorsports Group est fier de présenter son calendrier 2021.

« Avant toute chose, je voudrais remercier du fond du cœur la FFSA, les circuits, nos équipes et nos pilotes pour leur fidélité », explique Laurent Gaudin, le Général Manager du Championnat de France FFSA GT. « Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, nous avons eu une moyenne de plus de trente GT4 sur nos quatre premières épreuves. La compétition phare des circuits français a proposé une très belle saison avec cinq tracés de qualité. Une chose est sûre : les champions que nous fêterons à Lédenon seront de beaux champions. »

Selon le principe de « On ne change pas une équipe qui gagne », l’ossature générale de la saison 2021 ressemblera en grande partie à celle de 2020. Ainsi, trois catégories seront de nouveau proposées. En plus du Pro-Am et de de la Am Cup, présentes depuis l’introduction du GT4 comme catégorie phare du championnat en 2017, la Silver Cup sera reconduite après avoir prouvé toute sa raison d’être en 2020.

Comme le veut la tradition, c’est lors des Coupes de Pâques de Nogaro (du 2 au 5 avril) que débutera la saison du Championnat de France FFSA des Circuits, dont le FFSA GT est la figure de proue. Dans la foulée, c’est le Circuit de Nevers Magny-Cours – où le FFSA GT partagera l’affiche avec le GT World Challenge Europe Powered by AWS – qui constituera le deuxième round du 7 au 9 mai.

Après avoir retrouvé sa place au calendrier en 2020, le Tarn sera de nouveau de la partie la saison prochaine avec un rendez-vous fixé début juin lors du traditionnel Grand Prix d’Albi.

Absent de la saison en cours pour les raisons que l’on connait, le Circuit de Spa-Francorchamps fera son retour avec l’intégration du Championnat de France FFSA GT à la SRO Speed Week, une semaine avant les Total 24 Hours of Spa, soit du 23 au 25 juillet.

Finale de cette cuvée 2020 se terminant début novembre, le Circuit de Lédenon retrouvera l’an prochain une date à la fin de l’été (27-29 août). Le Circuit Paul Ricard reprend quant à lui sa place en clôture de la saison. Les champions 2021 seront en effet sacrés dans le Var du 1er au 3 octobre.

« Après cette saison 2020 fortement mouvementée, je pense que nous pouvons dire que ce calendrier 2021 est à la fois varié et bien équilibré », se réjouit Laurent Gaudin. « L’apparition du Championnat de France FFSA de Tourisme en marge du FFSA GT et la fidélité des autres séries de support devraient une fois encore nous permettre de proposer de très beaux meetings de sport automobile. Nos équipes sont très motivées et nous allons travailler d’arrache-pied pour conforter la position du Championnat de France FFSA GT en tant qu’incontestable leader des compétitions GT4 ! »

___

Calendrier 2021 Championnat de France FFSA GT