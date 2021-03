Le Championnat de France FFSA Tourisme prend son envol à Nogaro !

Communiqué de Presse :

Assister à une naissance est toujours un moment émouvant. Dans le cas du Championnat de France FFSA Tourisme, les Coupes de Pâques de Nogaro constitueront donc un moment historique après de longs mois de préparation intensive. Même en cette période rendue compliquée par la crise sanitaire, SRO Motorsports Group a tenu bon face aux vents et marées. Avec plus de 20 voitures sur la liste des engagés du meeting d’ouverture, le bébé se porte bien et on se réjouit d’entendre les premiers cris des moteurs dans la campagne gersoise.

Le long de l’aérodrome de Nogaro, le Championnat de France FFSA Tourisme prendra donc son envol avec trois catégories distinctes : le TC (soit les voitures d’environ 300 chevaux), le TCA (autour des 200 chevaux) et le TCA Light (150 chevaux environ). Dans chaque classe, une Balance de Performance visera à équilibrer les différents modèles engagés, donnant ainsi à tous les concurrents les mêmes chances de succès.

Tant le samedi 4 avril que le lundi de Pâques, une séance qualificative matinale déterminera la grille de départ des courses, prévues dimanche à 16h15 et lundi à 17h00. Ces deux confrontations de 30 minutes pourront être suivies en direct sur la chaîne YouTube GT World et sur la page Facebook du FFSA Tourisme.

TC : BMW, Peugeot et Alpine pour un premier feu d’artifice

Catégorie reine du Championnat de France FFSA Tourisme, la classe TC verra s’affronter à Nogaro trois marques différentes. Sur la liste des engagés figurent six Peugeot 308 RC, quatre BMW M2 CS Racing et une Alpine A110 Cup. Ayant chacun leurs caractéristiques, avec leurs points forts et leurs points faibles, ces trois modèles devraient garantir des courses animées.

Du côté des lionnes, on retrouvera d’anciens animateurs des coupes Peugeot avec notamment le Nordiste Florian Briché, champion Junior 2019 de la 308 Racing Cup et qui emmènera la délégation de JSB Compétition. Avec le Belge Frédéric Caprasse, ex-pilote de la Cup lui aussi, il aura une bonne référence en interne. Toujours chez JSB, on surveillera aussi Pierre Arnaud Navarro.

Kevin Ropars sera présent avec sa propre équipe (le Ropars Racing Team-Motors Legend) et l’ex-pilote de la 308 Cup Xavier Guyonnet défendra les intérêts de TSM Racing by GM Sport. La dernière 308 RC engagée sera celle de Pierre-Hugo Dubost, qui représentera Chazel Technologie Course. La structure alésienne est aussi la seule, pour l’instant, à faire confiance à l’Alpine A110 Cup. Le Montpelliérain de 24 ans Lucas Frayssinet fait toutefois figure de solide outsider !

Face aux voitures françaises, quatre BMW M2 CS Racing entendent bien jouer, elles aussi, les premiers rôles. Elles pourront compter sur quelques références derrière le volant, à commencer par le Néerlandais Ricardo van der Ende. Ex-Champion d’Europe GT4 et Champion de France FFSA GT en titre en Silver Cup, le pilote de L’Espace Bienvenue fait partie des favoris. Sur la même monture, mais alignée par VSF Sports – Amplitude automobile, Steven Palette peut lui contester ce statut. Champion de la Silver Cup en Sprint dans le GT World Challenge Europe l’an dernier, Steven aura plusieurs casquettes : pilote, directeur sportif et… coach pour son jeune équipier, Lucca Brizzi. À 16 ans seulement, celui-ci débute au niveau national et il aura tout à apprendre. La remarque vaut aussi pour l’unique féminine du peloton, la jeune Carla Debard. La fille d’Éric, Champion de France FFSA GT en 2009, défendra les intérêts de l’équipe Debard Automobiles By Racetivity. Cette fana d’équitation a trouvé dans le FFSA Tourisme la plateforme idéale pour effectuer ses véritables débuts en sport automobile.

TCA et TCA Light : l’incertitude est de mise

S’il y aura de vraies références ayant un palmarès international ou national en TC, les catégories TCA et TCA Light remplissent parfaitement leur mission de porte d’entrée dans le Championnat de France FFSA des Circuits avec des budgets plus abordables. La classe TCA verra ainsi s’affronter des Peugeot RCZ Racing Cup et des Renault Clio Cup de la 4e génération. L’équipe Espace Racing alignera trois lionnes pour Jonathan Boutboul, Christian Philippon et la paire Dorian Duthil-Julien Nougaret, ces derniers se partageant la même voiture sous la bannière CAP Racing by ESPACE Racing. Avec Florian Grizaud (GPA Racing) et Julien Jacob-Cano (Runner For Ever), deux autres pilotes espèrent faire briller la Peugeot RCZ Racing Cup.

Face à elles, deux Clio Cup IV seront de la partie. La première pour le jeune pilote de 16 ans Enzo Carvalhido (Sport Auto Racing) et une autre pour le pilote FFSA GT Guillaume Maio, qui partagera la Clio de son équipe GM Sport avec Julien Carli.

En TCA Light, ce sont trois Peugeot 208 RC qui seront engagées par le Ropars Racing Team-Motors Legend. La lutte à armes égales entre Jonas Venier, Sacha Maguet et Viny Beltramelli promet aussi d’être intéressante à suivre.

En cette période tellement particulière, plusieurs pilotes ont fait part assez tardivement de leur intérêt pour le Championnat de France FFSA Tourisme et quelques surprises pourraient encore tomber. Pas de doute, ce FFSA Tourisme est bien lancé !

La liste des engagés est ici

Le timing du meeting est ici