Le 24 janvier 2012, Toyota présentait sa TS030 HYBRID

Dans une semaine, un chapitre de l’Endurance va se refermer avec la fin des LMP1 hybrides. Depuis le lancement du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA, le constructeur japonais a été le seul à répondre présent. Peugeot a jeté l’éponge quelques semaines avant le début du championnat, Audi a quitté le bateau fin 2016, Porsche un an plus tard et le programme Nissan n’a été qu’un feu de paille. Toyota restera comme le fidèle partenaire de la catégorie LMP1 hybride.

Le 24 janvier 2012, Toyota levait le voile sur sa TS030 HYBRID (TS pour Toyota Sport et 030 fait suite à la 020). Pour fêter le lancement de sa LMP1 hybride, Toyota organisait une conférence de presse sur le circuit Paul Ricard. Retour sur ce lancement en images…

La suite est à retrouver sur Endurance-Classic ici