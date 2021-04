A trois semaines du début du championnat WEC (6 Heures de Spa-Francorchamps le 1er mai), l’Aston Martin Vantage #98 d’AMR présente sa nouvelle livrée.

Pour rappel, cette auto roulera en GTE Am et sera pilotée par le champion de la catégorie en 2017, Paul Dalla Lana, Augusto Farfus et Marcos Gomes.