La liste des engagés des 24H du Mans réactualisée…

Prévues initialement les 13 et 14 juin 2020, les 24 Heures du Mans se dérouleront exceptionnellement les 19 et 20 septembre et sans public. L’Automobile Club de l’Ouest a toujours privilégié le report à l’annulation, dans le respect des règles sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Pour les concurrents (59) de cette 88e édition, la tenue de l’épreuve était cruciale.

Ce n’est pas la première fois que les 24 Heures du Mans ne se dérouleront pas comme de coutume en juin. Déjà en 1923, pour leur première édition, elles avaient eu lieu les 26 et 27 mai, puis en 1956, les 28 et 29 juillet, en raison de travaux à finir, et en 1968, les 28 et 29 septembre, suite aux événements de mai.

La 88e édition se disputera en septembre et, c’est inédit, sans public. A cette période de l’année, cela signifie aussi presque la moitié du temps de course, disputée de nuit. Ce paramètre nouveau va quelque peu modifier les stratégies des équipes, bien décidées à en découdre sur le grand circuit de 13 kilomètres.

Pour Philippe Sinault, responsable de l’équipe Signatech Alpine Elf, victorieuse en 2019 en LMP2, et de l’engagement du trio 100% féminin de Richard Mille Racing Team, « Les 24 Heures du Mans 2020 devaient avoir lieu. Cette épreuve majeure, si particulière, est indispensable au futur du sport, de la discipline, de la technologie, de nos entreprises. Qu’elle ne se déroule pas une fois, et c’est tout l’équilibre de notre sport, de notre Championnat du Monde, qui pourrait en être affecté. »

Pour Hisatake Murata, patron de l’équipe TOYOTA GAZOO Racing, double vainqueur, en 2018 et 2019, « Les 24 Heures du Mans constituent l’événement phare de notre saison d’endurance. Cette épreuve est notre objectif principal et toujours le plus grand challenge. Nous sommes particulièrement fiers de nous y préparer comme double vainqueur en titre et nous donnerons tout ce qui est en notre possible pour décrocher un troisième succès consécutif pour TOYOTA GAZOO Racing, grâce à nos équipes au Japon et en Allemagne qui s’emploient sans compter pour concrétiser notre rêve. L’état d’esprit ”Un pour tous” et ”tous pour un” est particulièrement important à appliquer pour ce challenge énorme qu’est Le Mans. D’ordinaire, nous sommes toujours impatients de partager et vivre ce défi avec le public, des passionnés d’endurance qui créent une atmosphère unique. Ils vont nous manquer cette année, sans eux, ce sera une édition inhabituelle mais nous comprenons tous les conditions de ce huis clos. Nous remercions l’ACO pour avoir, malgré de multiples difficultés, pu nous donner l’opportunité de partager une fois encore cette esprit du Mans en 2020. Meme si les spectateurs ne pourront pas se joindre à nous, sur le circuit, j’espère que nous pourrons contribuer à ces 24 Heures du Mans de façon à leur laisser un souvenir à tous, même à domicile. »

Amato Ferrari, patron de la structure AF Corse, victorieuse en LMGTE Pro en 2019, indique qu’« il est important de courir désormais pour envoyer un message positif, pour démontrer qu’il est nécessaire de garder en activité différentes disciplines du sport automobile. Même si Les 24 Heures du Mans vont se dérouler à huis clos, des milliers de fans à travers le monde pourront suivre la course à la TV, sur le net ou dans tous types de médias. Grâce au sérieux et à la responsabilité des organisateurs, nous sommes en sécurité dans les paddocks, et les mesures de distanciation nous permettent de travailler en sûreté. Nous observons tous scrupuleusement les règles car nous savons combien cela est important pour nos familles et nos métiers. Nous ne prenons pas de risques grâce aux efforts et aux recommandations des organisateurs. C’est ainsi que nous pouvons poursuivre nos activités professionnelles, courir, dans l’attente d’un retour aux conditions sanitaires normales. »

