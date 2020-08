La Ligier European Series de retour au Paul Ricard

Communiqué de Presse :

Après l’annulation de la manche de Barcelone pour des raisons sanitaires, la Ligier European Series est de retour sur le circuit du Castellet en France pour le troisième Heat, les 28-29 août prochains. 12 Ligier JS2 R et Ligier JS P4 seront présentes, plusieurs équipes ayant dû faire l’impasse suite à ce remaniement de calendrier et au durcissement des mesures sanitaires prises par plusieurs pays.

Ligier JS2 R : Cool Racing et Sébastien Baud toujours en tête du classement résisteront-ils à l’offensive des bolides de M Racing ?

Pour le premier Heat au Castellet les 17-18 juillet, Cool Racing et Sébastien Baud sur la Ligier JS2 R #74 avaient empoché les deux victoires. Une performance impressionnante qui n’avait pu être répétée lors du deuxième Heat sur le très rapide circuit de Spa-Francorchamps, en Belgique, les 7-8 août. Pour sa première fois sur ce circuit, Sébastien Baud s’était incliné face à la concurrence relevée, mais signait tout de même deux beaux podiums. De quoi permettre à l’équipe et au pilote de conserver la tête du classement provisoire de la catégorie avec 83 points au compteur.

Mais attention à l’équipe M Racing qui se tient en embuscade avec ses trois Ligier JS2 R, emmenées par des équipages de types très différents : le duo père-fils, Erwan et Natan Bihel, sur la #66, à seulement 23 points de la tête du classement, et les jeunes pilotes de l’Institut de Pilotage Automobile sur la #86 ainsi que le gentleman driver Laurent Millara, au volant de la #69, à 38 points du leader.

Rien n’est encore joué. Et d’autres équipes pourraient rafler la mise comme Arctic Energy qui a remporté la course 1 du dernier Heat avec Nerses Isaakyan, en solo, mais qui retrouvera son coéquipier Sergey Egorov au Castellet. L’équipe HRC avec Fabien Michal et Clément Seyler au volant, ou encore MV2S Racing avec la Ligier JS2 R #45 de Victor Shaytar et Mikhaïl Makarovskii peuvent créer la surprise.

Avec encore trois Heats au programme, TM Evolution et les Ligier JS2 R #11 d’Alain Grand et #25 de Bruno Chaudet, ainsi que la #46 de MV2S Racing et d’Antoine Chapus et la #30 de CD Sport, avec son duo Claude Dégremont / Baptiste Berthelot, sont encore dans la course.

Ligier JS P4 : plusieurs équipes font l’impasse sur ce retour au Castellet laissant le champ libre à HP Racing Team

Suite au changement de calendrier de la série, à l’évolution de la crise et aux durcissements de certaines mesures sanitaires, plusieurs équipes ne peuvent faire le déplacement. Une seule Ligier JS P4 est engagée pour cette manche : la Ligier JS P4 #50 d’HP Racing Team pilotée par Andrea Dromedari.

Milo Racing, l’équipe en tête du classement provisoire de la catégorie JS P4 et grande vainqueure du deuxième Heat sur ses terres natales, ne sera pas présente pour cette manche suite à la détection de cas positifs à la Covid-19 au sein de l’équipe.

La Ligier JS P4 #16 de M Racing et de l’Institut de Pilotage Automobile qui avait terminé deuxième aux deux courses du deuxième Heat ne participera pas à cette épreuve.

L’équipe britannique Raw Motorsport ne sera pas non plus de la partie. Alors qu’elle avait fait le déplacement à Spa-Francorchamps, l’équipe avait été contrainte de déclarer forfait et de plier bagage avant le démarrage de la séance d’essais libres. En cause, la quarantaine imposée par le Royaume-Uni pour les personnes ayant voyagé en Belgique. Pour la troisième manche, l’équipe d’Andrew Ferguson a décidé de jouer la sécurité, mais espère bien pouvoir participer aux deux dernières manches.

Le Castellet Heat commence vendredi 28 août à 11h55 avec la séance d’essais libres d’une heure. Les deux séances de qualifications de vingt minutes qui déterminent les grilles de départ de chaque course sont prévues vendredi après-midi à 15h55 et 18h25. Les deux courses d’une heure sont organisées samedi matin à 10h25 et samedi après-midi à 16h50.

La liste des engagés est ici