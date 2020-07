La billetterie pour Magny-Cours est ouverte !

Communiqué de Presse :

Le Circuit de Nevers Magny-Cours accueillera un festival du sport automobile du 11 au 13 septembre prochains. Les spectateurs qui rejoindront le tracé niché dans la Nièvre verront en effet s’affronter des GT, des monoplaces, des voitures de tourisme et même des prototypes. En tout, ce sont pas moins de huit séries différentes qui seront de la partie pour proposer au public un programme archi-complet de 19 courses. Le samedi soir, la tension montera encore d’un cran avec trois épreuves en nocturne, dont 60 minutes pour le GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Habitué de se produire en septembre sur le tracé ayant accueilli le Grand Prix de France de Formule 1 entre 1991 et 2008, le Championnat de France FFSA GT partagera cette année l’affiche d’un meeting cinq étoiles avec le GT World Challenge Europe Powered by AWS. Pour la compétition européenne de référence en GT3, c’est un retour : le circuit nivernais avait été le théâtre d’une course d’endurance de trois heures en 2011. Cette fois, ce sont deux sprints de 60 minutes qui seront au menu.

Pour les spectateurs, l’affiche est plus qu’alléchante ! Le Championnat de France FFSA GT, qui connait de nouveau le succès depuis que SRO Motorsports Group en a repris la promotion en 2017, est l’un des championnats nationaux les plus solides en Europe. Et la catégorie GT4 – comme le GT3 – peut se targuer de proposer un florilège de marques différentes pour garantir au public une grande variété de silhouettes et de sonorités sur la piste. Avec deux courses d’une heure au programme pour chacune de ces deux séries, les fans de GT ne seront pas déçus !

Dans un registre à peine différent, la Porsche Carrera Cup France garantira aussi une bonne dose de spectacle. Cette fois, ce sont toutes des 911 GT3 Cup de 485 chevaux qui s’affronteront lors de deux courses de 30 minutes. Une lutte à armes égales entre jeunes loups aux dents longues et amateurs très éclairés !

En parlant de jeunes loups, la monoplace s’offrira elle aussi une présence remarquée sur le Circuit de Nevers Magny-Cours. En plus du Championnat de France FFSA de Formule 4, la Formule Renault Eurocup permettra de voir à l’œuvre des espoirs du sport automobile. La plupart des pilotes de Formule 1 actuels sont d’ailleurs passés par une de ces séries et vous pourrez donc applaudir dans la Nièvre les champions de demain.

Et ce n’est pas fini ! L’Alpine Elf Europa Cup et la Renault Clio Cup constitueront autant de moments forts pour des coupes monomarques. Chacune de ces séries proposera deux courses de 25 minutes + 1 tour et, comme le veut une certaine tradition, celles-ci devraient être très disputées. Enfin, les concurrents de la Sprint Cup by Funyo Sport Proto (soit des prototypes 100% français) disputeront quatre courses de 20 minutes et proposeront encore plus de diversité à ce rendez-vous nivernais n’en manquant décidément pas.

Le week-end débutera le vendredi avec les essais libres et qualificatifs. La journée suivante peut être qualifiée de « super samedi » avec un premier départ à 8h45 et un dernier drapeau à damier à 23h10. En tout, ce sont 11 courses qui sont au menu avec le Championnat de France FFSA GT qui se produira juste avant le coucher du soleil (départ à 18h55). La soirée se poursuivra dans l’obscurité avec la Renault Clio Cup (20h10), la Porsche Carrera Cup France (20h55) et la première course du GT World Challenge Europe Powered by AWS (22h10), qui clôturera donc la journée dans un impressionnant ballet de phares.

Dimanche, le programme sera à peine moins chargé avec huit courses au menu, dont les secondes confrontations du Championnat de France FFSA GT (9h40) et du GT World Challenge Europe Powered by AWS (13h45). Les tickets sont maintenant en vente sur Ticketmaster pour ce week-end des 11 et 13 septembre qui s’annonce comme un festival de sport automobile à ne pas manquer pour tous les fans de France… et d’ailleurs !

La billetterie est ici