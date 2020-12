John Falb (Algarve Pro) : “Le championnat Pro Am LMP2 va dans la bonne direction !”

John Falb est l’un des pilotes Bronze évoluant en European Le Mans Series. Cette année, il partageait le volant de l’ORECA 07 #25 d’Algarve Pro Racing avec Gabriel Aubry et Simon Trummer (ce dernier étant remplacé par Arjun Maini en fin de saison) terminant 11e du championnat avec 19,5 points. Avec une 5e place au Castellet 240 comme meilleur résultat, l’Américain dresse un bilan positif de sa saison 2020 ainsi que de ses 24 Heures du Mans. Il est revenu pour Endurance-Info sur l’année écoulée, ses projets pour 2021 et donne son avis sur le nouveau championnat Pro Am LMP2…

Comment s’est passée votre saison ELMS 2020 ?

« La saison a bien démarré avec des tests en février qui se sont bien passés. Après tout est parti de travers avec la Covid-19, des retards, les confinements. J’avoue que ce fut une période angoissante pour ma famille et moi-même ainsi que pour mes affaires. J’étais vraiment content quand l’ELMS a pu publier un nouveau calendrier, avec de bons circuits, qui démarrait mi juillet. Le fait que je sois américain a rendu mes voyages plus compliqués. Mais l’organisation m’a bien aidé avec les document adéquats pour rentrer dans chaque pays visité. A chaque meeting, j’arrivais à la dernière minute, puis repartait juste après la course. La plus difficile a été la dernière à Portimão. L’avion a d’abord été retardé, je n’ai pas pu voler directement vers le Portugal, j’ai dû passer par l’Espagne. Mais je suis finalement bien arrivé (sourire).

Coté sportif, j’ai vraiment voulu construire sur mon expérience passée de la catégorie LMP2. Mon but, cette année en ELMS, était d’aller plus vite, ne pas faire d’erreurs et être meilleur dans le trafic. De ce point de vue, j’ai réussi ! Je pensais vraiment que nous aurions un avantage avec les pneus, nous l’espérions, mais ce ne fut pas vraiment le cas. Toute l’équipe a été fantastique, elle a franchi un nouveau cap cette saison. J’ai vraiment apprécié ma saison avec Algarve Pro Racing. Nous n’avons pas eu de problèmes mécaniques de toute l’année, notre voiture a fait le plus de kilomètres de toutes les voitures du paddock. »

Parlez nous de vos 24 Heures du Mans avec Algarve Pro Racing…

« Le Mans a été fantastique cette année. Nous avons eu Matt McMurry avec nous car “Gabi” (Gabriel Aubry, ndlr) a dû rouler sur la voiture de Jackie Chan DC Racing. Je connais bien Matt, on s’entend vraiment bien, le courant est tout de suite passé avec l’équipe. Cependant, le planning plus compact des 24 Heures du Mans a rendu les choses plus compliquées. La voiture a été bien tout de suite et on a donc pu rapidement se concentrer sur notre pilotage. Nous n’avons commis aucune erreur pendant la course, et lorsque le soleil s’est levé le dimanche matin, certaines équipes ont commencé à connaitre des soucis, de petits incidents. Cela nous a permis de récupérer quelques places au classement.

Au final, nous terminons certes 12e au général, mais surtout 8e en LMP2. C’est un très bon résultat, l’année précédente j’avais fini 10e des LMP2. Etre le premier équipage avec un pilote Bronze était un rêve et c’est devenu réalité. Et en plus Simon (Trummer, le 3e homme) a enfin pu finir son premier Le Mans après des tentatives en LMP1 et LMP2. Ce fut un beau moment pour lui, il était très heureux. »

A Monza, il a été annoncé qu’un nouveau type de classement Pro Am en LMP2 serait instauré en 2021. Pensez-vous que cela va dans la bonne direction pour les pilotes Bronze ?

« J’avoue que j’ai été frustré car j’ai fini premier Bronze en LMP2 au Mans et je n’ai pas vu le podium. La règle est que vous devez avoir un Bronze ou un Silver dans la voiture. Parfois entre un super Silver et un Platinium, il y a peu de différence, mais cela ne marche pas avec le Bronze. Cette annonce d’un nouveau championnat Pro / Am en LMP2 est une bonne chose, mais on ne connait pas encore le règlement, on ne sait pas ce que ce sera vraiment. J’ai donné mon avis là-dessus, l’équipa a aussi donné le sien. On va voir ce qui va en sortir maintenant, mais je dois dire que cela va dans la bonne direction.

Le LMP2 en ELMS est le meilleur au monde, c’est là que la catégorie est la plus compétitive. Il faut avoir la vitesse, la constance, de la chance et ne pas faire d’erreur pour pouvoir gagner une course. Donc ajouter une catégorie pour les Bronze a un vrai sens ! Il est important pour cette série de ne pas détruire ce qui a été construit. Quand je suis arrivé en LMP2, je savais que je ne serais jamais sur le podium. Maintenant, être en mesure de courir à un haut niveau, me battre contre d’autres Bronze tout en pouvant goûter aux joies du champagne sur le podium est important pour des gars comme moi. C’est ce que nous voulons. Je suis donc impatient de savoir ce qu’ils vont annoncer plus en détail.

Je pense que cela peut marcher dès 2021. Cette année, on avait autour d’une quinzaine de voitures et je ne serai pas surpris de voir quatre, cinq voire six nouveaux Bronze arriver. Je sais que certains veulent y venir suite à cette annonce. L’IMSA a aussi beaucoup fait pour aider les pilotes Bronze et ils continuent à bien s’occuper d’eux ainsi que des équipes. Donc que l’ELMS s’y mette aussi est une bonne chose, vraiment ! Et je le redis, nous pourrions avoir plus de 20 LMP2 l’an prochain, ce qui serait fantastique ! »

@Facebook Algarve pro Racing

Qu’en sera-t-il de votre programme 2021 ? Rester en ELMS ? Dans la même équipe ? Pensez vous au WEC ou à un retour en IMSA ?

« Il est certain que cela dépendra des règlements. L’IMSA a déjà publié le sien, ils sont vraiment à l’écoute des pilotes ce que j’apprécie beaucoup. J’attends maintenant d’en savoir plus pour l’ELMS, mais aussi pour le WEC car pour le moment, rien n’est bien clair pour le moment. Mon désir est de rester en ELMS, de refaire les 24 Heures du Mans pour la troisième fois et j’essaie aussi de mettre sur pied un programme pour l’Asian Le Mans Series. Avant, le fait que ce soit espacé comme cela, avec des courses entourant les fêtes de Noël, ne me correspondait pas. Maintenant que les quatre manches ont lieu toutes en février et sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi m’intéresse réellement. Cette série est vraiment cool et l’ambiance dans le paddock est sympa. Le budget est plus abordable, cela rend les choses plus faciles à caser dans un emploi du temps pour moi. »

Allez vous repartir avec Algarve Pro Racing en 2021 ?

« Je le pense oui ! J’ai déjà passé tellement de bons moments avec Stuart et Sam (Cox, les patrons de l’écurie, ndlr) et j’apprécie vraiment de voir cette équipe progresser. La passion ici est palpable, j’ai envie de rester ! »