Jean-Eric Vergne (Peugeot) : “Notre équipe a évidemment l’objectif de gagner !”

Le double champion du monde de Formule E, Jean-Eric Vergne, est l’un des sept pilotes annoncés au sein de l’équipe Peugeot en Le Mans Hypercar pour 2022. Le Français est revenu sur son arrivée au sein du constructeur français.

Qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre Peugeot pour son retour en endurance ?

“L’histoire de Peugeot qui a gagné le Mans ! Et évidemment aussi notre team qui a l’objectif de gagner. L’équipe apportera son soutien aux six autres pilotes et a une très bonne voiture, ce qui est le plus important quand vous courez aux 24 Heures du Mans. Ensemble, avec Peugeot, je pense que cela va se réaliser. Le fait également que je sois français. C’est un sentiment assez magique que Peugeot, constructeur français, et moi, pilote français, nous engagions au Mans.”

Au cours de votre carrière, avez-vous partagé une anecdote avec l’un de vos équipiers ?

“J’en connais certains plutôt bien. Évidemment, Loïc (Duval), un ami de longue date, Mikkel (Jensen), mon coéquipier en endurance l’année dernière avec qui nous avons partagé de supers moments. Nous nous rencontrés il y a pas mal de temps avec Kevin (Magnussen) en Formule 1 tout comme Paul (di Resta). Il était très en colère contre moi lors d’une course à Monza en 2014 parce que je ne l’ai pas laissé passer. Il est venu me voir après la course et il n’était pas content ! La première fois que j’ai rencontré Gustavo (Menezes), nous sommes allés faire du shopping ensemble à Tokyo. Nous avons un groupe d’amis commun !”

Que représentent pour vous l’endurance et les 24 Heures du Mans ?

“J’ai toujours su que je voulais disputer les 24 Heures du Mans. La première fois que j’ai piloté une monoplace, c’était au Mans, en Formule Campus. Je me souviens d’avoir été dans l’immense tribune et de m’être senti si petit. Quand j’étais à la Filière, un peu plus tard, je suis allé y assister. Je me souviens d’avoir été époustouflé et d’avoir dit : “Je veux gagner cette course un jour”. Ce sont aussi des moments incroyables que vous partagez avec votre équipe. Normalement en monoplace, vous vous battez contre vos coéquipiers et les autres pilotes. L’endurance rapproche les pilotes tout au long de la saison ou pendant votre carrière… et qui sait où nous serons dans 10 ans ! Mais nous aurons partagé une énorme aventure et cette expérience lie les gens pour toujours.”

En quoi votre expérience en LMP et en Formule E va vous aider dans le programme Hypercar de Peugeot ?

” Je pense que l’expérience d’une course comme les 24 Heures du Mans est extrêmement importante. Quelqu’un comme Loïc va beaucoup nous apporter car c’est celui qui compte le plus de participations (9) et, en plus, il les a gagnées ! Pour ma part, mon expérience en LMP2 et en Formule E va aussi être extrêmement importante. En Formule E, on apprend à économiser de l’énergie, à bien gérer ses pneus et je pense qu’avec cette nouvelle réglementation de l’Hypercar, cela va jouer un grand rôle. James Rossiter, notre pilote de réserve et de simulateur, va aussi bien nous aidé car il va transférer son travail sur le simulateur vers la piste.“

Si on vous dit 24 Heures du Mans, vous dites ?

“Je veux les gagner plusieurs fois.”

Dans l’histoire de Peugeot, quel moment en compétition vous a le plus marqué ?

“Quand Peugeot a gagné le Mans !“

Quelle Peugeot de compétition rêveriez-vous de piloter ?

“J’ai hâte de piloter notre Hypercar !”

Quelle est votre principale qualité ?

“Je n’abandonne jamais, je suis dur comme du fer.”.