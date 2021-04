Barcelone : James Allen remplacé par Gabriel Aubry chez Panis Racing

Déclaré positif au COVID-19 (asymptomatique), James Allen ne pourra pas défendre ses chances dans le baquet de l’Oreca 07 #65 de Panis Racing ce week-end aux 4 Heures de Barcelone, première manche de la saison.

Pour palier à son absence, la structure française a fait appel à un homme qu’elle connait bien : Gabriel Aubry. Le vice-champion du monde FIA WEC LMP2 lors de la Super Saison 2018 / 2019 sera donc à l’œuvre dès vendredi à 13 h 30 pour la première séance d’essais libres. Il sera associé à Julien Canal et Will Stevens. On retrouvera le pilote australien sur le Circuit du Red Bull Ring mi-mai.

Gabriel Aubry a roulé en monoplace pour la structure Tech 1 Racing de Sarah et Simon Abadie du temps de la Formule Renault. Il sera au départ des 24 Heures du Mans chez PR1 Mathiasen Motorsports qui recevra le soutien technique de Tech Racing.

Gabriel Aubry : « C’est un appel de dernière minute, mais je suis content de rejoindre l’équipe Panis Racing et le staff de Tech1 racing avec quelques jours d’avance sur la manche en WEC à Spa ! Même si les conditions de mon arrivée à Barcelone ne sont pas idéales, je retrouve avec plaisir une équipe que je connais bien ainsi que mon coéquipier Will Stevens avec qui j’ai partagé la saison WEC en 2019/2020. Malgré la complexité de la conjoncture, l’équipe fait son maximum pour m’intégrer et pour que je puisse performer ce week-end. J’ai hâte de voir notre niveau de compétitivité dimanche ! »