In Memoriam : Laurent Pasquali : 1975/2020

Cela fait plusieurs années qu’on était sans la moindre nouvelle de Laurent Pasquali. Lors de notre dernier entretien, le natif de Uccle (Belgique) nous parlait d’un projet GT3 en cours de gestation avec Roock Racing. Depuis, plus rien…

Le double Champion de France FFSA GT (2011, 2016) a été retrouvé mort dans une triste affaire dont la presse nationale a suffisamment parlé ces derniers jours sans avoir à revenir dessus.

On gardera le côté pilote de Laurent Pasquali, réputé pour être l’un des meilleurs pilotes Am en GT. Il restera comme le dernier Champion de France FFSA GT de l’ère GT3 en 2016 en compagnie de Soheil Ayari et Nicolas Tardif sur une Ferrari. En 2013, il décrochait la place de vice-champion FFSA GT chez Sébastien Loeb Racing. Deux ans plus tôt, il s’offrait la couronne sur une Porsche/Pro GT by Alméras avec Anthony Beltoise. On retiendra plus le titre 2011 que le 2016 où la saison avait été tronquée.

Laurent Pasquali compte une participation aux 24 Heures du Mans 2008 sur une Corvette C6.R/Luc Alphand Aventures. Il a aussi écumé les pelotons de la Porsche Carrera Cup France. Il s’était d’ailleurs imposé dans la classe B en marge des 24 Heures du Mans sur le grand circuit sarthois.