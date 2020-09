IMSA, Road Atlanta, Qualifs : Castroneves et Acura en pole position !

Helio Castroneves a signé la pole position du Grand Prix TireRack.com dont le départ sera donné ce samedi sur le Michelin Raceway Road Atlanta. Pour rappel, il s’agit de la deuxième manche de l’Endurance Michelin Cup en IMSA après les 24 Heures de Daytona.

Le triple vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis a réalisé un temps de 1:08.674 au volant de son Acura ARX-05 #7 et il devance de 0,056 seconde la Cadillac DPi-V.R de Felipe Nasr, la #31 d’Action Express Racing. Cette auto avait signé les deux meilleurs temps des essais libres hier. Il s’agit de la deuxième pole position de Castroneves cette saison.

La seconde Acura DPi, la #6 de Dane Cameron, s’est qualifiée en troisième position, devant les deux Mazda RT24-P, la #77 de Tristan Nunez devant la #55 de Harry Tincknell. La Cadillac DPi #10 de Wayne Taylor Racing, leader du championnat, s’est qualifiée en septième position derrière la Cadillac #5 de JDC Miller du Français Sébastien Bourdais.

Patrick Kelly, sur l’ORECA 07 #52 PR1/Mathiasen Motorsports, a quant à lui décroché la pole de la catégorie LMP2, qui ne compte que deux voitures ce week-end…

Porsche s’est emparée de la pole position lors d’une grosse bataille en GTLM. La 911 RSR #911 de Nick Tandy a réalisé un tour en 1:16.167, devançant de 0,014 seconde la Chevrolet Corvette C8.R #3 d’Antonio Garcia. Il s’agit de la troisième pole du constructeur allemand cette saison. Le coéquipier de Garcia, Tommy Milner, s’est classé troisième sur la Corvette C8.R #4 suivi par la Porsche 911 RSR #912 de Laurens Vanthoor. Les deux BMW M8 GTE de l’équipe RLL ferment la marche, mais les six GTLM ne sont séparées que de deux dixièmes de seconde !

Frankie Montecalvo a signé la pole positon en GTD, marquant la troisième pole en quatre courses pour AIM Vasser Sullivan et Lexus. Il a réalisé un temps de 1:19.757 avec sa Lexus RC F GT3 #12 qu’il partagera avec Townsend Bell et Aaron Telitz. La Lamborghini Huracan GT3 Evo #48 de Paul Miller Racing de Madison Snow s’est qualifiée en deuxième position, devant Jan Heylen (Porsche 911 GT3 R #16 de Wright Motorsports). Onze des douze GTD engagées ont établi un temps en qualification, la Lamborghini Magnus GRT #44 ayant choisi de ne pas participer aux qualifications pour économiser les pneus pour la course.

Les chronos sont ICI.

Le Grand Prix TireRack.com sur le circuit Michelin Raceway Road Atlanta débutera samedi à 17 h 35 heure française. La course est à suivre sur IMSA TV…