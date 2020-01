IMSA, Qualifications Roar : Mazda avec Olivier Pla et Ferrari dominent

Deux nouvelles séances qualificatives ont eu lieu ce dimanche. Après les deux consacrées aux LMP2 (meilleur temps de l’ORECA 07 PR1/Mathiasen Motorsports) et aux GTD (Lexus), il restait encore deux catégories, le DPi et le GTLM. Pour rappel, ces quatre sessions servent à l’attribution des stands en vue des 24 Heures de Daytona.

Encore une fois, Olivier Pla a montré toute l’étendue de son talent en signant le meilleur temps avec sa Mazda RT24-P DPi #77 en 1’33”324. Il devance les deux Acura ARX-05, la #7 de Ricky Taylor et la #6 du champion en titre, Juan Pablo Montoya. Les trois autos se tiennent en un peu plus de deux dixièmes.

Derrière, on trouve la première des Cadillac DPi-V.R, la #31 de Whelen Engineering Racing pilotée par Felipe Nasr et la 2e Mazda, la #55 de Jonathan Bomarito. A noter le 6e temps de Tristan Vautier sur la Cadillac #85 de JDC-Miller MotorSports et le fait que toutes les DPi se tiennent en moins d’une seconde.

En GTLM, James Calado a mis tout le monde d’accord avec sa Ferrari 488 GTE #62 de Risi Competizione. Nick Tandy sur sa Porsche 911 RSR #911 se classe 2e et échoue pour 1 millième ! La première Corvette C8.R, la #4 de Tommy Milner, est 3e à un dixième. Pas mal pour une toute nouvelle auto. La BMW M8 GTE #24 de Jesse Krohn se classe 4e devant la 2e Porsche, la #912 de Laurens Vanthoor.

Les chronos sont ICI.

Les chronos par pilotes sont ICI.

Il reste une septième et dernière séance qui démarrera à 14 h 45 (20 h 45 en France)