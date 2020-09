Une course de six heures en IMSA, cela ne se rate pas ! De plus, elle se dispute sur le tracé qui accueille habituellement Petit Le Mans. Acura a été l’équipe la plus rapide en qualifications, mais les autres DPi (Cadillac et Mazda) sont à l’affût. Quant aux GTLM, les six autos inscrites dans cette catégorie se tiennent en moins de…deux dixièmes !

C’est à suivre sur IMSA TV ICI.