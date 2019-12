La seconde Acura NSX GT3/Meyer Shank Racing sera à dominante rose la saison prochaine en WeatherTech SportsCar Championship. La #86 portera les couleurs de AutoNation DRV PNK. L’association oeuvre en faveur de la recherche contre le cancer.

Photo : Meyer Shank Racing

Jules Gounon, Mario Farnbacher, Matt McMurry et Shinya Michimi se partageront le volant de l’Acura aux 24 Heures de Daytona. L’Acura sera en piste dès le Roar Before the Rolex 24.