IMSA : Acura Team Penske et Castroneves en pole à Daytona !

Acura Team Penske et Mazda Motorsports ont fait parler la poudre à Daytona durant la qualification du WeatherTech 240 qui signe le retour à la compétition du WeatherTech SportsCar Championship. Helio Castroneves a décroché la pole sur l’Acura ARX-05 #7 en 1.34.390. Le Brésilien a devancé la Mazda RT24-P DPi pilotée par Oliver Jarvis de 32 petits millièmes.

Jonathan Bomarito (Mazda) et Juan Pablo Montoya (Acura) n’ont pas démérité mais il aura manqué respectivement 0.064s et 0.142s pour faire mieux que le poleman du jour. La mieux classée des Cadillac DPi a été celle de Ryan Briscoe (Wayne Taylor Racing) à 0.671s. Seules les deux Cadillac/JDC-Miller Motorsports ont concédé plus d’une seconde.

Si les Porsche 911 RSR ont dominé les essais libres, la qualification GTLM est tombée dans l’escarcelle de Corvette Racing. Oliver Gavin s’est montré le plus rapide en 1.42.251 sur la C8.R #4. La première ligne sera 100% Corvette puisque Jordan Taylor a pris le 2e temps à 0.272s de la pole. Jesse Krohn a placé la BMW M8 GTE #24 sur la deuxième ligne avec à ses côtés la Porsche 911 RSR #912 de Laurens Vanthoor. Bruno Spengler (BMW) et Nick Tandy (Porsche) ferment la marche. Avec six GTLM groupées en 0.503s, la course s’annonce disputée.

#4: Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Oliver Gavin, Tommy Milner

Compass Racing profite de la reprise du championnat IMSA pour s’illustrer et décrocher la pole de la catégorie GTD. Avec un meilleur chrono de 1.47.015, Corey Fergus s’est offert le meilleur temps sur la McLaren 720S GT3. Une première pour la GT britannique ! Le coéquipier de Paul Holton a devancé la Lexus RC F GT3/AIM Vasser Sullivan #14 de Telitz/Hawksworth de 0.137s. Troisième chrono pour la BMW M6 GT3/Turner Motorsport de Foley/Auberlen. Neuf des douze GT3 ont terminé dans la même seconde.

#76: Compass Racing McLaren 720S GT3, GTD: Corey Fergus, Paul Holton

La Lamborghini Huracan GT3/GRT Magnus, l’Acura NSX GT3/Gradient Racing et l’Audi R8 LMS/Team Hardpoint ont terminé au-delà de la seconde.

Le départ sera donné à 0h10 (heure française).