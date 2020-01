IGTC : Audi annonce ses équipages pour les 12 Heures de Bathurst

Audi vient de confirmer les équipages qui emmèneront les trois R8 LMS GT3 Evo qui participeront aux 12 Heures de Bathurst le mois prochain.

Le constructeur allemand s’est associé au Melbourne Performance Centre et alignera ses trois autos sous la bannière d’Audi Sport Team Valvoline.

Huit des neuf places ont été occupées par des pilotes d’usine Audi. Dries Vanthoor et Frederic Vervisch feront équipe avec Christopher Haase dans l’Audi R8 LMS #2,

Mattia Drudi sera aux côtés de Kelvin van der Linde et du champion en titre de l’Intercontinental GT Challenge, Markus Winkelhock. Ils porteront le numéro 222.

Mirko Bortolotti, nouveau pilote usine Audi, fera ses débuts à Bathurst dans la troisième voiture de l’équipe, qu’il partagera avec Christopher Mies et Garth Tander, le double champion Supercars Australie.

“C’est sans doute les meilleurs équipages Audi, pour une équipe de trois voitures, jamais réunis,” a déclaré Steve McLaughlan du Team Audi Sport Valvoline. “Ce sont trois voitures très compétitives, chacune d’entre elles étant capable de monter sur le podium, et ce sera notre objectif.”

L’épreuve aura lieu le 2 février prochain et marquera la 10e apparition d’Audi dans la course, depuis ses débuts victorieux en 2011. “Notre dixième participation à Bathurst est un moment très spécial” a déclaré Chris Reinke, directeur d’Audi Motorsport. “En 2011, 2012 et 2018, nous y avons gagné avec trois équipes différentes. Maintenant, nous visons notre quatrième succès avec le Team Audi Sport Valvoline.”