HP Racing Team rempile avec une Ligier JS P4

Après un titre en Ultimate Cup Series en 2019, HP Racing Team a décroché une nouvelle couronne la saison dernière en Ligier European Series. Le team italien a remporté le championnat JS P4 en raflant trois poles, trois victoires et sept podiums grâce à Andrea Dromedari.

HP Racing Team remettra son titre JS P4 en jeu cette saison, toujours avec le soutien de la structure Eurointernational d’Antonio Ferrari.

Abramo Levato, Team Owner de HP Racing Team : « Nous sommes très heureux de pouvoir participer de nouveau à la Ligier European Series avec notre Ligier JS P4. L’esprit d’HP Racing Team est de se battre en compétition avec le maximum de plaisir possible et en toute sécurité. Et c’est possible avec la Ligier JS P4 entièrement en carbone, comme nos résultats le prouvent. C’était fantastique de remporter la première saison de la Ligier European Series. Merci à l’équipe Eurointernational et Antonio Ferrari pour leur professionnalisme qui nous a permis avec notre pilote Andrea Dromedari de signer ce résultat. Bien sûr l’objectif de cette deuxième saison est de continuer sur notre lancée et de décrocher un troisième titre. La compétition s’annonce cette année encore plus relevée qu’en 2020 avec un plateau bien fourni en Ligier JS P4. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes ! »