Herbert Schnitzer Jr : “BMW était notre vie et notre passion”

Lié étroitement à BMW Motorsport depuis plus d’un demi-siècle, Schnitzer Motorsport ne sera plus dans le giron BMW en 2021. Une page se tourne, une époque se termine. Voir Schnitzer sans BMW est inconcevable. La collaboration entre les deux entités a joué un rôle majeur dans le développement de BMW Motorsport.

L’histoire a débuté par une équipe de course lancée par Josef et Herbert Schnitzer Sr et dirigée par son demi-frère Karl ‘Charly’ Lamm. Dieter Lamm, le frère jumeau de Charly, a lui aussi joué un rôle important. Jusqu’à sa mort en 2014, il était responsable des processus techniques et de la logistique. En 1963, les frères Schnitzer ont commencé par acheter une Fiat accidentée pour la restaurer et la faire rouler en compétition. Deux ans plus tard, Josef Schnitzer est sacré en Championnat d’Allemagne de Tourisme sur une BMW 2002 ti développée par ses soins. Walter Brun s’est mis à faire confiance au préparateur au début des années 70 pour arriver à un titre européen en course de côte sur une BMW 2.8 CS.

Photo : Schnitzer

Au fil des ans, les titres ont été nombreux, très nombreux. Jacques Laffite a notamment remporté le Championnat d’Europe de Formule 2 en 1975 sur une Martini équipée d’un moteur BMW. Cette même année, Albrecht Krebs a brillé en DTM sur une BMW 3.5 CSL. Malheureusement, Josef Schnitzer perdit la vie en 1978 suite à un accident en se rendant à Zolder. Entre 1989 et 2010, Schnitzer compte cinq victoires aux 24 Heures du Nürburgring. Depuis 1985, le team allemand s’est imposé à cinq reprises aux 24 Heures de Spa. Il ne faut pas oublier les 24 Heures du Mans 1999 avec la BMW V12 LMR de Yannick Dalmas / Pierluigi Martini / Joachim Winkelhock. L’ETCC puis le WTCC ont permis à Schnitzer de garnir l’armoire de trophées. Le retour en DTM est marqué par le titre de Bruno Spengler en 2012. De 2012 à 2016, BMW Team Schnitzer a remporté 25 victoires (88 podiums).

3e place aux 24H du Nürburgring 2020

La Coupe du Monde FIA GT 2018, remportée par Augusto Farfus, était la dernière course de Charly Lamm à la tête de l’équipe. L’emblématique patron de Schnitzer Motorsport a cédé sa place à Herbert Schnitzer Jr. Quelques semaines plus tard, Charly Lamm est décédé à 63 ans. Moins de deux ans après sa mort, BMW et Schnitzer Motorsport se séparent alors que l’équipe était impliquée dans le développement de la future M4 GT3.

« Nous sommes très fiers d’avoir joué un rôle important dans le développement du sport automobile international avec BMW pendant plus d’un demi-siècle et du respect accordé à Schnitzer Motorsport à travers le monde », a déclaré Herbert Schnitzer Jr. « Nous sommes également très fiers des succès et des titres célébrés ensemble au fil des décennies dans les courses de voitures de tourisme, en GT, aux 24 Heures du Mans, à Macau et sur la Nordschleife. Nous tenons à remercier BMW pour le partenariat qui s’est étalé sur des décennies et pour la confiance qui nous a toujours été accordée. Nous apprécions vraiment tout ce que nous avons accompli avec BMW. Je pense qu’une collaboration aussi durable et aussi réussie que la nôtre avec BMW est unique dans le sport automobile. BMW était notre vie et notre passion. »