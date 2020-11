GTWC Europe, Paul Ricard : Saintéloc Racing boucle son équipage Am

Il restait encore un équipage à boucler pour la finale GT World Challenge Europe Powered by AWS du Paul Ricard sur une course d’un format de 6 heures. En plus de son Audi R8 LMS GT3 en Pro, Saintéloc Racing fera bien rouler une Audi dans classe Am pour un trio qui fait dans la plus pure tradition de la catégorie.

Fabien Michal, Michael Blanchemain et Christophe Hamon se relaieront au volant de l’Audi R8 LMS GT3 #26. Les trois connaissent parfaitement l’écurie stéphanoise de Sébastien Chétail managée par Frédéric Thalamy.

Fabien Michal, double champion de France FFSA GT et actuellement aux commandes du Pro-Am avec Greg Guilvert, va troquer le temps d’un meeting son R8 LMS GT4 pour le modèle GT3 sur un tracé qu’il connaît parfaitement.

Pour Michael Blanchemain, c’est un retour aux sources dans l’Audi/Saintéloc, lui qui a disputé les meetings d’Imola et du Nürburgring dans la R8. On l’a vu aussi chez Saintéloc en GT4 cette saison.

Quant à Christophe Hamon qui devait initialement piloter la voiture de sécurité au Nürburgring, c’est bien une Audi R8 qu’il pilotera, mais la version de course. Le leader du championnat FFSA GT dans la classe Am va retrouver une R8 LMS GT3 pour la première fois depuis 2012, du temps du Sébastien Loeb Racing. Il retrouvera Saintéloc Racing après y avoir roulé en 2018 en GT4.

Si la catégorie GT4 est une catégorie d’appel pour les pilotes, elle permet aussi de passer à l’échelon supérieur même si le trio est tout sauf débutant en sport automobile.