Ferrari dévoile ses couleurs 2021

Ferrari profite des Finali Mondiali qui se tiennent ce week-end à Misano pour dévoiler les livrées de ses deux Ferrari 488 GTE pour le WEC.

Si le numéro #51 est toujours d’actualité, le #71 est remplacé par le #52. On note l’arrivée de Cetilar en tant que partenaire de l’engagement d’AF Corse en GTE-Pro.

Miguel Molina et Daniel Serra se partageront le volant de la #51. On retrouvera Alessandro Pier Guidi et James Calado sur la #52. Les deux autres pilotes pour les 24 Heures du Mans seront dévoilés ultérieurement.