L’activité a repris à 100% chez Ferrari conformément au programme ‘Back on Track’. La première voiture à sortir des chaînes après sept semaines de fermeture a été une Monza SP2 grise et noire. Le châssis était quasiment terminé avant le confinement. Les jours suivants, une 812 GTS grise et une F8 Tributo rouge ont quitté les chaînes de montage.

Les trois Ferrari vont maintenant rejoindre leurs propriétaires, respectivement aux Etats-Unis, en Allemagne et en Australie.

Ferrari 812 GTS Spider