Ezequiel Perez Companc (Madpanda Motorsport) : “Nous commençons par la Ligue des Champions”

Madpanda Motorsport fera partie des nouvelles équipes cette saison en GT World Challenge Europe (Sprint + Endurance). On doit cette nouvelle structure à Ezequiel Perez Companc qu’on a vu ces dernières saisons chez AF Corse, Grasser Racing Team et WRT.

“Nous roulons en GT World Challenge Europe car, selon moi, c’est le meilleur championnat GT3 au monde”, nous a déclaré Ezequiel Perez Companc. “C’est un vrai challenge pour nous et nous allons tout faire pour nous assurer d’être le plus prêt possible pour le relever.”

Pour ce nouveau challenge, le neveu de Luis Perez Companc a opté pour une Mercedes-AMG GT3 Evo. Il aura la double casquette de pilote et team principal sur une auto qui roulera en Silver Cup.

“La Mercedes-AMG GT3 est une auto polyvalente qui a montré au fil des années qu’elle peut être compétitive sur tout type de circuit”, poursuit l’Argentin. “Le lancement de la version Evo cette année rend la chose vraiment excitante. AMG a montré un vrai intérêt pour le projet et nous avons décidé de poursuivre avec eux.”

Le premier objectif sera de se montrer face à la concurrence : “Nous partons de zéro sans aucun passé et nous commençons par la Ligue des Champions. Malgré cela, nous sommes confiants sur le fait de pouvoir disputer une bonne saison.” Madpanda Motorsport recevra le soutien technique de QEV Technologies.

On comptait bien en savoir plus sur le pourquoi du comment du nom de l’équipe mais il faudra attendre : “Le nom Madpanda représente quelque chose de spécial pour moi. Cependant, je ne donnerai pas plus de détails sur les origines de ce mot.”