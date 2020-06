Essais officiels de Fuji (27/28 septembre) : 43 engagés

A une dizaine de jours des essais officiels du Fuji Speedway -27 et 28 juin- qui marqueront le coup d’envoi de la saison 2020 du SUPER GT, on connaît désormais la liste des engagés de ces Tests. Les essais ont fait le plein, puisque la totalité des engagés sera présente à Fuji, soit 15 GT500 et 28 GT300. Les essais se dérouleront à huis clos.

GT500

6 Toyota GR Supra, 5 Honda NSX-GT, 4 Nissan GT-R

#3 Nissan GT-R NDDP Racing with B-MAX : Kohei Hirate/Katsumasa Chiyo – MI

#8 Honda NSX-GT ARTA : Tomoki Nojiri/Nirei Fukuzumi – BS

#12 Nissan GT-R Calsonin Impul : Daiki Sasaki/Kazuki Hiramine – BS

#14 Toyota GR Supra TGR Team Wako’s Rookie : Kazuya Oshima/Tsubasa Tsuboi – BS

#16 Honda NSX-GT Team Mugen : Hideki Muto/Ukyo Sasahara – YO

#17 Honda NSX-GT Keihin Real Racing : Koudai Tsukakoshi/Bertand Baguette – BS

#19 Toyota GR Supra TGR Team Wedsport Bandoh : Yuji Kunimoto/Ritomo Miyata – YO

#23 Nissan GT-R NISMO : Tsugio Matsuda/Ronnie Quintarelli -MI

#24 Nissan GT-R Kondo Racing : Nitsunori Takaboshi/Jann Mardenborough – YO

#36 Toyota GR Supra TGR Team au Tom’s : Yuhi Sekiguchi/Sascha Fenestraz – BS

#37 Toyota GR Supra TGR Team Keeper Tom’s : Ryo Hirakawa/Nick Cassidy – BS

#38 Toyota GR Supra TGR Team Zent Cerumo : Hiroaki Ishiura/Yuji Tachikawa – BS

#39 Toyota GR Supra Team SARD : Heikki Kovalainen/Yuichi Nakayama/Kenta Yamashita – BS

#64 Honda NSX-GT Modulo Nakajima Racing : Takuya Izawa/Hiroki Ohtsu – DL

#100 Honda NSX-GT Team Kunimitsu : Naoki Tamamoto/Tadasuke Makinà – BS

GT300

1 Lotus Evora MC, 3 Mercedes-AMG GT3, 2 Toyota 86 MC, 1 BMW M6 GT3, 1 Aston Martin Vantage GT3, 5 Nissan GT-R GT3, 3 Honda NSX GT3, 2 Audi R8 LMS, 1 Toyota GR Supra, 2 Toyota GR Sport Prius PHV, 1 Porsche 911 GT3 R, 3 Lexus RC F GT3, 1 Subaru BRZ, 2 Lamborghini Huracan GT3

#2 Lotus Evora MC Car Tokai Dreams28 : Hiroki Katoh/Masataka Yanagida – YO

#4 Mercedes-AMG GT3 Goodsmile Racing&Team Ukyo : Nobuteru Taniguchi/Tatsuya Kataoka -BS

#5 Toyota 86 MC Team Mach : Natsu Sakaguchi/Yuya Hiraki – YO

#6 Toyota 86 MC Advis Muta Racing : Ryohei Sakaguchi/Kazuko Kotaka/Yuui Tsutsumi – BS

#7 BMW M6 GT3 BMW Team Studie : Seiji Ara/Tomohide Yamaguchi – YO

#9 Aston Martin Vantage GT3 Pacific D’Station Racing : Tomonobu Fujii/Nicki Thiim – MI

#10 Nissan GT-R GT3 GAINER : Kazuki Hoshino/Keishi Ischikawa – YO

#11 Nissan GT-R GT3 GAINER : Katsuyuki Hiranaka/Hironobu Yasuda – DL

#18 Honda NSX GT3 Team Upgarage : Takashi Kobayashi/Kosuke Matsuura – YO

#21 Audi R8 LMS Audi Team Hitotsuyama : TBA/Shintaro Kawabata -YO

#25 Porsche 911 GT3 R Hoppy Team Tsuchiya : Takamitsu Matsui/Kimiya Sato/Takeshu Tsuchiya – YO

#30 Toyota GR Sport Prius PHV apr : Hiroaki Narai/Manabu Orido – YO

#31 Toyota GR Sport Prius PHV apr : Koki Saga/Yuki Nakayama – BS

#33 Audi R8 LMS X Works : Shaun Thong/Alex Au – YO

#34 Honda NSX GT3 Modulo Drago Corse : Ryo Michigami/Jake Parsons – YO

#48 Nissan GT-R GT3 NILZZ Racing : Masaki Tanaka/Taiyo Iida/Ryu ichiro Tomita -YO

#50 Mercedes-AMG GT3 Arnage Racing : Masaki Kano/Ryosei Yamashita/Kizuku Hirota – YO

#52 Toyota GR Supra Saitama Toyopet Green Brave : Hiroki Yoshida /Kohta Kawai – BS

#55 Honda NSX GT3 ARTA : Shinichi Takagi/Toshiki Oyu – BS

#56 Nissan GT-R GT3 Kondo Racing : Kiyoto Fujinami/João Paulo de Oliveira – YO

#60 Lexus RC F GT3 LM Corsa : Hiroki Yoshimoto/Shunsuke Kohno – MI

#61 Subaru BRZ R&D Sport : Takuto Iguchi/Hideki Yamauchi – DL

#65 Mercedes-AMG GT3 Leon Racing : Naoya Gamou/Togo Suganami – BS

#87 Lamborghini Huracan GT3 JLOC : Yuya Motojima/TBA/Tsubasa Takahashi – YO

#88 Lamborghini Huracan GT3 JLOC : Takashi Kogure/TBA/Yuya Tezuka – YO

#96 Lexus RC F GT3 K-Tunes Racing : Morio Nitta/Sena Sakaguchi – DL

#244 Lexus RC F GT3 Max Racing : Rintaro Kubo/Atsushi Miyake – YO

#360 Nissan GT-R GT3 Tomei Sports : Takayuhi Aoki/Atsushi Tanaka/Yusaku Shibata – YO

MI : Michelin ; BS : Bridgestone ; YO : Yokohama ; DL : Dunlop

Les pilotes dont le nom est écrit en bleu sont des pilotes non japonais qui résident actuellement hors du Japon. Ils restent inscrits sur la liste des engagés mais leur présence sera conditionnée par l’autorisation de pouvoir revenir dans l’archipel en fonction de l’évolution de la pandémie.