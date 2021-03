Essais Officiels : 35 GT3 en piste !

Trente-cinq GT3 figurent finalement sur la liste des engagés des essais officiels Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Deux journées de roulage sont organisées à huis clos au Paul Ricard.

Boutsen Ginion Racing fait rouler deux nouvelles têtes sur sa BMW M6 GT3. Jens Klingmann et Karim Ojjeh sont rejoints par Yann Zimmer et Jens Liebhauser.

Du nouveau également chez Team WRT où seul Ryuichiro Tomita était déjà au sein de l’écurie belge en 2020. James Pull, Garry Findlay et Valdemar Eriksen sont annoncés. L’équipe de Vincent Vosse est sur place avec deux Audi R8 LMS GT3.

Erik Johannsen accompagne Thomas Neubauer sur la BMW M6 GT3/Walkenhorst Motorsport. HP Racing International fait rouler une Lamborghini Huracan GT3 pour Ronald Hölling, Gerhard Tweraser et Jan Seyffert.

Lucas Auer et Ricky Collard sont annoncés sur la Mercedes-AMG GT3/Winward Racing en compagnie de Russel Ward et Philip Ellis. Max Hofer et Rik Breukers roulent sur la Mercedes-AMG GT3/Madpanda Motorsport en compagnie de Ezequiel Companc. Eddie Cheever rejoint Giorgio Roda et Chris Froggatt sur la Ferrari/Sky Tempesta Racing. Nicolai Kjaergaard est présent sur l’Aston Martin Vantage GT3/Garage 59.

