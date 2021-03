Team Red Bull Mugen fait dans le noir et non plus dans le blanc comme en 2020 pour sa livrée ‘camo’. La Honda NSX-GT est actuellement en essais à Okayama aux mains de Ukyo Sasahara et Toshiki Oyu.

Hirokatsu Tanaka, qui officiait en tant qu’ingénieur sur la Dome-Mugen aux 24 Heures du Mans 2004, dirige l’équipe. A noter que Team Red Bull Mugen passe des gommes Yokohama à Dunlop.