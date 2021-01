De l’administratif en plus pour cause de Brexit

Le sport automobile, comme le reste, n’est pas encore sorti de cette pandémie de COVID-19. Si on ajoute à cela la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, les tracasseries administratives ne sont pas terminées pour les équipes.

Compte tenu du reconfinement en place en Angleterre et en Ecosse, Motorsport UK a retiré la possibilité d’organiser des événements dans les zones où le confinement est en place. Les organisateurs devront présenter une nouvelle demande s’ils prévoient d’organiser un événement à une date ultérieure. Comme si la situation n’était pas suffisamment compliquée, la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne complique encore plus les choses sur le plan administratif pour les équipes anglaises venant en Europe et inversement.

Un carnet ATA sera nécessaire pour déplacer temporairement les véhicules et l’équipement. Le carnet ATA est un document douanier international qui est en quelque sorte le passeport pour les marchandises. Il permet l’importation temporaire de marchandises dans des pays qui font partie du système carnet ATA (Union Européenne et plus de 40 pays), ce qui évite d’avoir à payer des taxes ou des droits inutiles. Le carnet couvre les marchandises qui quittent le Royaume-Uni et reviennent dans un délai de 12 mois mais il ne couvre pas les produits consommables comme les liquides qui seront utilisés à l’extérieur du pays ou les articles qui ne seront pas ramenés au Royaume-Uni.

Le carnet ATA simplifie la procédure douanière en un seul document et rend le processus d’importation beaucoup plus rapide et plus facile à gérer. Pour éviter les retards inutiles aux frontières et les contrôles douaniers, le carnet doit être acquis avant le voyage (environ 330 euros en Angleterre).

Pour le reste, le visa n’est pas obligatoire pour une période de 90 jours sur 180 pour des raisons professionnelles et le tourisme.

Vous verrez donc les véhicules venant d’Angleterre arborer un sticker “GB” à l’arrière.

Le GT World Challenge Europe Powered by AWS se rendra une seule fois en Angleterre cette année, à Brands Hatch pour le Sprint. Les équipes britanniques qui vont venir rouler en Europe devront se conformer aux nouvelles règles en vigueur et inversement.