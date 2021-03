COVID-19 : quelles sont les règles pour venir et repartir ?

On ne vous apprendra rien en vous disant que voyager reste très compliqué. Chaque pays y va de ses restrictions en fonction de l’évolution du COVID-19. Les règles changent si souvent qu’il convient d’avoir un oeil quotidien sur les sites officiels des différents pays pour voir ce qui est autorisé ou non.

A une période où les roulages sur circuit s’intensifient, il convient de connaître les règles en vigueur. Les prochains championnats à voyager sont le Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS à Monza et l’European Le Mans Series à Barcelone. Les deux meetings auront lieu le même week-end, à savoir les 17 et 18 avril.

Endurance-Info vous propose un point sur la situation dans différents pays : Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, Italie. Les liens pays par pays restent actifs. Il vous suffit de les remettre à jour en fonction de l’évolution de la situation.

RETOUR EN FRANCE DEPUIS UN PAYS EUROPEEN :

Tout voyageur, quel que soit son mode de transport (aérien, maritime ou terrestre) de onze ans ou plus souhaitant rejoindre la France en provenance d’un pays de l’espace européen (Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Saint-Siège et Suisse) a l’obligation de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique (RT-PCR) ne concluant pas à une contamination par le COVID-19 réalisé 72 heures avant le départ. Par dérogation, cette obligation ne s’applique pas aux :

déplacements professionnels dont l’urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d’un tel test ;

déplacements des professionnels du transport routier dans l’exercice de leur activité.

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions mentionnées ci-dessus doivent se munir d’un document leur permettant de justifier du motif de leur déplacement. L’engagement et la responsabilité de chacun permettent de limiter la diffusion du virus en France et en Europe. Aussi, au retour d’un voyage dans un pays de l’espace européen, il est fortement recommandé de s’isoler pendant sept jours une fois arrivé en France, puis de refaire un deuxième test de dépistage virologique (RT-PCR) à l’issue de cette période de sept jours.

ESPAGNE :

Voyages vers l’Espagne : Il est indispensable de respecter strictement les restrictions de déplacement édictées par la communauté autonome de séjour et, dans le cas d’un voyage pour rejoindre sa résidence habituelle, de pouvoir présenter un justificatif de domicile.

Ces mesures étant évolutives, il est recommandé, pour les connaître en temps réel, de consulter régulièrement le site du ministère espagnol de la santé (en espagnol).

Des contrôles sont probables à l’entrée sur le territoire espagnol et en cas d’incapacité à justifier son projet de séjour, les voyageurs peuvent se voir opposer un refus d’entrée sur le territoire.

Dans ce contexte, il est également fortement déconseillé de se rendre en Espagne depuis la France pour tourisme ou des activités de loisirs.

La Généralité de Catalogne a adopté des mesures concernant l’ensemble du territoire de la communauté autonome. Un couvre-feu est instauré de 22h00 à 06h00 sur l’ensemble du territoire. Seuls les déplacements essentiels sont autorisés. Une attestation de déplacement (https://certificatdes.confinapp.cat/#/) pour motifs essentiels est exigée (disponible en catalan, espagnol et anglais).

Compte tenu des données épidémiologiques en Catalogne, la Generalitat a pris les mesures suivantes valables jusqu’au 28 mars prochain inclus :

Poursuite de l’interdiction d’entrer ou sortir du territoire catalan, sauf en cas de transit.

Déplacements entre cantons (« comarcas ») de résidence autorisés mais uniquement dans le cadre de déplacements entre personnes résidant ensemble.

Ouverture de tous les commerces toute la semaine dans la limite de 800m² et 30% de leur capacité d’accueil

Les cafés et restaurants sont ouverts de 7h30 à 17h sans interruption.

Interdiction de toute réunion sociale de plus de six personnes, provenant de deux « bulles » différentes au maximum.

A partir du 26 mars, interdiction de toute réunion sociale en espace privé et de plus de quatre personnes en espace public fermé

BELGIQUE :

Les autorités belges appliquent une réglementation évolutive et différenciée en fonction des secteurs d’activité. Les restaurants, cafés et bars sont actuellement fermés (sauf vente à emporter). Demeurent ouverts, sous conditions, les hôtels et chambres d’hôtes. Pour des informations complètes et détaillées (rassemblements, commerces, lieux culturels ou sportifs, lieux de culte…), se reporter au site : https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/.

En plus des mesures susmentionnées pour l’ensemble de la Belgique, le couvre-feu suivant est en vigueur :

Wallonie : couvre-feu de minuit à 05h00 ;

: couvre-feu de minuit à 05h00 ; Région Bruxelles-Capitale : couvre-feu de 22h00 à 06h00 ;

: couvre-feu de 22h00 à 06h00 ; Flandre : couvre-feu de minuit à 05h00.

Déplacements vers et depuis la Belgique

Les autorités belges interdisent les voyages non essentiels à destination et en provenance de la Belgique jusqu’au 18 avril inclus. Il convient de consulter avant tout départ le site https://www.info-coronavirus.be/fr/voyages/.

La liste des pays et régions classés en zone rouge ou orange est publiée sur le site du ministère belge des affaires étrangères.

Formulaire d’identification du passager

Tous les voyageurs se rendant en Belgique, quel que soit le moyen de transport utilisé, doivent remplir le Formulaire de Localisation du Passager (Passenger Locator Form – PLF) au plus tôt 48 heures avant l’arrivée en Belgique. Par exception, les voyageurs qui ne viennent pas en Belgique via un transporteur aérien ou maritime et qui ont été à l’étranger pendant 48 heures maximum, ou qui resteront en Belgique pendant 48 heures maximum, ne doivent pas remplir de document PLF.

En complément, les voyageurs devront être en possession d’une déclaration sur l’honneur qui sera liée au Formulaire de Localisation du Passager (Passenger Locator Form) et accompagnée des justificatifs nécessaires.

Quarantaine

Les voyageurs (résidents et non-résidents) revenant des zones rouges, qui ont séjourné à l’étranger pendant plus de 48 heures ou qui vont séjourner en Belgique pendant plus de 48 heures sont considérés comme des “contacts à haut risque”, ce qui signifie qu’ils sont soumis à une quarantaine obligatoire de 10 jours, qui pourra être réduite à 7 jours en cas de présentation d’un test négatif effectué au plus tôt sept jours après le retour.

Tests

Les personnes ne résidant pas en Belgique arrivant d’une zone rouge doivent, dès l’âge de 12 ans, présenter un résultat de test négatif sur la base d’un test effectué au plus tôt 72 heures avant le départ vers le territoire belge.

A leur retour en Belgique, les résidents doivent réaliser un test PCR à leur arrivée sur le territoire, se placer en quarantaine et réaliser un second test au 7e jour.

Exceptions :

Les voyageurs qui ne viennent pas en Belgique via un transporteur aérien ou maritime et qui ont été à l’étranger pendant 48 heures maximum, ou qui resteront en Belgique pendant 48 heures maximum, ne doivent pas présenter un résultat de test négatif.

Les voyageurs qui ne font que transiter par voie aérienne et qui restent exclusivement dans la zone de transit sans entrer sur le territoire belge ne sont pas non plus tenus d’avoir un résultat de test négatif.

La présentation d’un test négatif n’entraîne aucune exception à l’obligation de remplir le formulaire « Passenger Locator Form », de se placer en quarantaine et d’effectuer un test obligatoire le septième jour après l’arrivée en Belgique.

Plus d’informations sur le site des autorités sanitaires belges.

ANGLETERRE :

Suite au communiqué du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères le 11 mars dernier (lire le communiqué ici), les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, quelle que soit leur nationalité, ne sont plus tenus de justifier d’un motif impérieux pour entrer sur le territoire français.

En revanche, les voyageurs de plus de 11 ans demeurent soumis à la présentation d’un test PCR négatif de moins de 72 heures. Une attestation sur l’honneur à caractère sanitaire, comportant notamment un engagement à s’isoler pendant sept jours et à réaliser un deuxième test PCR à l’issue de cet isolement, doit également être présentée lors des contrôles.

Les attestations sont disponibles sur le site du Ministère de l’intérieur ici.

Les personnes vaccinées restent soumises à la même réglementation (test PCR et attestation sur l’honneur).

Depuis le 15 février, tous les voyageurs autorisés à se rendre en Angleterre devront effectuer un test Covid-19 lors du 2ème jour et du 8ème jour de leur confinement. La réservation des tests est obligatoire avant le déplacement (les fournisseurs de tests sont disponibles sur le site du gouvernement britanique) et devra être indiqué sur le formulaire de contact avant votre départ. Ces tests ne permettent pas de sortir de sa période d’isolement obligatoire de 10 jours et s’ajoutent aux restrictions déjà en place sur le territoire. Si l’un des deux tests est positif, une nouvelle période d’isolement de 10 jours devra être prise.

Il demeure toutefois possible de mettre fin de façon anticipée à la période d’isolement sous réserve d’obtenir un test négatif à compter du 5ème jour (« test and release ») suivant l’arrivée en Angleterre (en provenance d’un pays non listé en zone rouge). Cette procédure ne dispense pas de l’obligation de réaliser des tests aux 2ème et 8 ème jour.

Depuis le 18 janvier, un test négatif est nécessaire pour tous déplacements vers l’Angleterre. Les voyageurs arrivant par voie aérienne, maritime ou ferroviaire seront dans l’obligation de justifier d’un test Covid négatif, effectué dans les trois jours avant leur départ.

Attention, ce test ne permet pas d’être exempté de quarantaine de 10 jours à l’arrivée sur le territoire britannique. Il est également indispensable de respecter les restrictions locales mises en place.

Avant votre entrée au Royaume-Uni (dans les 48h avant votre arrivée), vous devez remplir un formulaire avec vos contacts, votre adresse de résidence ou de séjour et vos informations de voyage. Il faut impérativement indiquer que vous avez effectué la réservation des 2 tests obligatoires (un justificatif sera demandé lors du passage aux frontières).

Cette démarche s’effectue sur le site du gouvernement britannique : https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk.

ITALIE :

Tous les voyageurs doivent remplir ce formulaire et prendre connaissance, en le signant, de ce document d’information.

L’obligation de dépistage dépend du pays de provenance ou de résidence dans les 14 jours qui précèdent le voyage en Italie (et non de la nationalité du voyageur). Un questionnaire interactif permet de connaître les mesures applicables à chaque situation (italien/anglais).

Voyageurs exemptés de test et de quarantaine :

séjour ne dépassant pas 120 heures pour des besoins prouvés de travail, de santé ou d’urgence absolue ;

transit, par des moyens privés, sur le territoire italien pour une période n’excédant pas 36 heures ;

En raison de l’augmentation du nombre de cas de Covid-19, les autorités italiennes ont adopté de nouvelles restrictions liées au contexte sanitaire. Le décret-loi (DPCM) en vigueur du 6 mars au 6 avril instaure quatre catégories de risque de transmission du virus selon les régions italiennes :

zone rouge pour un risque maximal : Campanie, Latium, Pouilles, Emilie-Romagne, Lombardie, Frioul-Vénétie Julienne, Marches, Piémont, Vénétie et Province autonome de Trente.

: Campanie, Latium, Pouilles, Emilie-Romagne, Lombardie, Frioul-Vénétie Julienne, Marches, Piémont, Vénétie et Province autonome de Trente. zone orange pour un risque élevé : Abruzzes, Basilicate, Calabre, Ligurie, Sicile, Val d’Aoste, Toscane, Province autonome de Bolzano, Ombrie, Molise et Sardaigne.

Dans les zones orange et rouge des restrictions supplémentaires, notamment en matière de déplacements, sont imposées :

Zones orange :

interdiction des déplacements à partir de et vers ces zones (sauf pour des raisons professionnelles, de santé ou de nécessité), ainsi que les déplacements entre les communes de ces zones ;

les services de restauration (bars, pubs, restaurants, glaciers,…) peuvent rester ouverts uniquement pour la vente à emporter.

Zones rouges :

fermeture des services de restauration (bars, pubs, restaurants, glaciers,…) ainsi que des commerces (hormis ceux alimentaires ou de première nécessité) et activités de service aux personnes ;

interdiction des déplacements à partir de, vers et à l’intérieur de ces zones (saufs pour des raisons professionnelles, de santé ou de nécessité).

Le transit par ces zones reste autorisé, à condition que le déplacement soit motivé par des raisons professionnelles, de santé, de nécessité ou le retour au domicile habituel.

Dans plusieurs cas, les déplacements doivent être justifiés par une attestation (appelée « autodichiarazione » et téléchargeable sur le site du ministère de l’Intérieur) :

pendant le couvre-feu

entre les régions

en zone orange et rouge, hors de la commune

en zone rouge, hors du domicile

ALLEMAGNE :

Jusqu’au 28 mars 2021, sont interdits sur tout le territoire fédéral :



Les rassemblements de plus de 2 foyers avec plus 5 personnes maximum ;

Les nuitées touristiques (les déplacements privés non impérieux sont fortement déconseillés, y compris pour rendre visite à la famille) ;

Les déplacements supérieurs à 15 km autour de la ville de résidence dans les districts (Landkreis) où le taux d’incidence dépasse 200 nouvelles contaminations cumulées en 7 jours pour 100 000 habitants (sauf deux motifs impérieux : activités professionnelles et RDV médicaux).

Jusqu’au 28 mars 2021, sont fermés sur tout le territoire fédéral : les commerces non essentiels, les lieux de spectacles (dont les théâtres, opéras, salles de concert, cinémas), les lieux de loisirs (dont les musées, salles de jeux, foires, parcs d’attraction, discothèques), les lieux de sports (dont les piscines, bains, saunas, centres de fitness), les lieux de restauration (dont les bars, clubs, restaurants), les lieux de soins corporels (dont les salons de beauté, cabinets de massage, studios de tatouage). Les coiffeurs peuvent rouvrir depuis le 1er mars 2021.

L’ Allemagne a décidé de renforcer les règles de quarantaine auxquelles doivent se soumettre les voyageurs en provenance de zone à risque. Les changements majeurs prévus sont en particulier :

Toute personne entrant sur le territoire allemand (par voie aérienne, maritime, fluviale, ferroviaire ou routière) ayant séjourné ou transité dans les 10 derniers jours dans une zone classée comme « à risque » par les autorités sanitaires allemandes devra se conformer à quatre principales obligations :

Mesure 1 : Informer les autorités sanitaires locales de son entrée sur le territoire allemand (https://www.einreiseanmeldung.de)

Informer les autorités sanitaires locales de son entrée sur le territoire allemand (https://www.einreiseanmeldung.de) Mesure 2 : Obligation de passer un test (PCR ou antigénique) soit au maximum 48 heures avant l’arrivée en Allemagne, soit juste après l’entrée sur le territoire allemand. Les voyageurs en provenance d’une zone à risque doivent avoir un résultat de test au plus tard 48 heures après leur entrée dans le pays. Pour les entrées en provenance de zones à risque élevé ou zones à virus mutant, ce test doit être effectué au 48 heures avant l’entrée

Obligation de passer un test (PCR ou antigénique) soit au maximum 48 heures avant l’arrivée en Allemagne, soit juste après l’entrée sur le territoire allemand. Les voyageurs en provenance d’une zone à risque doivent avoir un résultat de test au plus tard 48 heures après leur entrée dans le pays. Pour les entrées en provenance de zones à risque élevé ou zones à virus mutant, ce test doit être effectué au 48 heures avant l’entrée Mesure 3 : Observer une quarantaine de 10 jours à son domicile, sans y recevoir de visite (hors autres membres du domicile) ; cette quarantaine peut être réduite à 5 jours sur présentation d’un second test PCR négatif réalisé en Allemagne au plus tôt 5 jours après l’entrée sur le territoire allemand.

Observer une quarantaine de 10 jours à son domicile, sans y recevoir de visite (hors autres membres du domicile) ; cette quarantaine peut être réduite à 5 jours sur présentation d’un second test PCR négatif réalisé en Allemagne au plus tôt 5 jours après l’entrée sur le territoire allemand. Mesure 4 : Informer les autorités sanitaires de toute apparition de symptômes.

Des régions et territoires français sont classés zones à risques par les autorités allemandes. Toutes les régions métropolitaines françaises sont considérées comme zones à risques.