Corvette Racing pourrait disputer Portimão et Spa

Corvette Racing pourrait courir les deux premières manches du Championnat du monde d’endurance de la FIA. De nombreuses sources ont indiqué à Sportscar365 que l’équipe Pratt & Miller se préparait à participer aux 8 Heures de Portimao le 4 avril et 6 Heures de Spa-Francorchamps un mois plus tard avec une seule Corvette C8.R.

Bien qu’une annonce officielle n’ait pas encore été faite, un tel programme serait cohérent avec ses précédentes participations en WEC qui permettent à la marque américaine de “sécuriser” sa présence au Mans. Un porte-parole de Corvette Racing a déclaré, lorsqu’il a été contacté par Sportscar365, que “s’il y a des opportunités de soutenir le WEC, nous les examinerons certainement.”

La dernière participation de Corvette au WEC remonte à février 2020 lors de la manche sur le Circuit of The Americas (Austin). Corvette devait ensuite disputer les 1000 Miles de Sebring, finalement annulées pour cause de pandémie de coronavirus, et les 24 Heures du Mans. Son absence a rompu sa série de 20 années consécutives à la classique sarthoise.

Il est entendu que le calendrier remanié de l’IMSA, qui a vu les manches de Long Beach et de WeatherTech Raceway Laguna Seca déplacées d’avril à septembre, pourrait être l’un des facteurs déterminants d’une éventuelle double participation au WEC.

Corvette pourrait avoir un test à Sebring, prévu pour le début du mois prochain, afin de préparer à la fois les 12 Heures et son châssis lié au WEC si elle s’engage officiellement dans le programme.