Charly Bourachot (CMR) : “Toyota a conçu une GT4 dans l’esprit de la catégorie”

Avec deux Alpine A110 GT4 et deux Toyota GR Supra GT4, CMR ne met pas tous ses oeufs dans le même panier en Championnat de France FFSA GT. C’était déjà le cas l’année passée mais avec Ginetta et Alpine. Le team alésien a la lourde tâche de faire débuter la Toyota sur la scène nationale GT. Deux GR Supra GT4 sont engagées en plus des deux Alpine, une sous l’entité Toyota Gazoo Racing France by CMR, une sous CMR.

La structure de Charly Bourachot arrive à Nogaro avec deux meetings de GT4 European Series derrière elle.

“Nous avons forcément connu quelques petits pépins de jeunesse”, a déclaré Charly Bourachot à Endurance-Info. “Je m’attends à un meilleur week-end ici à Nogaro. Toyota répond présent et joue le jeu à fond. Le support est au niveau des ambitions du constructeur. L’auto est vraiment bonne. Toyota a conçu une GT4 qui est clairement dans l’esprit de la catégorie.”

Wilfried Cazalbon et César Gazeau se partagent le volant d’une auto, la seconde étant pour Aurélien Panis et Julien Piguet.

Découvrir une nouvelle GT4 peut être un inconvénient mais CMR a appliqué la même recette qu’avec Alpine, une recette qui s’est avérée payante avec de bons résultats à la clé.

“Nous faisons le même pari qu’avec Alpine”, poursuit Charly Bourachot. “On verra pour les résultats mais je n’ai pas attaqué le week-end la boule au ventre. Je suis content d’être là à Nogaro et j’ai hâte d’en découdre.”

En plus des deux Toyota, CMR continue de faire confiance à Alpine : “Signatech a beaucoup travaillé durant l’hiver pour apporter des améliorations à la voiture. Je suis ravi d’avoir pu réunir un équipage de la trempe de Nicolas Prost et Christopher Campbell. Notre deuxième équipage composé d’Andrea Bénézet et Paul Evrard fait dans la jeunesse. Cela me tient à coeur de faire rouler des jeunes. On a rempli de belles voitures. Tous nos pilotes ont un état d’esprit constructif, ce qui est un luxe.”