Le Café Endurance-Info ouvre demain à 18h30 (le temps de permettre à Thomas Bastin de rentrer de Bruxelles après ses commentaires des 24H du Mans Virtuelles). Avec Thomas, nous discuterons justement des 24H du Mans Virtuelles mais on répondra aussi à toutes vos questions en live via vos messages sur Facebook. On en profitera pour pousser un petit coup de gueule contre les gens qui ne sont jamais contents.

Soyez présents ici-même ce dimanche à 18h30 !