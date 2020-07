Endurance-Info vous propose un café spécial FFSA GT en direct depuis Nogaro. Avec Thomas Bastin, on recevra Laurent Gaudin, manager général du Championnat de France FFSA GT. On reviendra sur les essais officiels qui se déroulent actuellement dans le Gers, on pourra aussi parler des Total 24 Heures de Spa et on répondra bien entendu à vos questions sur la page Facebook Endurance-Info.

Le Café Endurance-Info – Épisode 13 Le Café Endurance-Info – Épisode 13Reprise du championnat FFSA GT – Total 24H de Spa Publiée par Endurance-Info sur Mardi 30 juin 2020