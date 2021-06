BWT de plus en plus présent chez Mercedes-AMG

Le rose est de plus en plus à l’honneur sur les circuits ces dernières années. Après avoir fait les beaux jours de Racing Point en F1, BWT (Best Water Technology) est de plus en plus présent en GT3 avec Mercedes. Pas moins de six Mercedes-AMG GT3 roulent cette saison aux couleurs de la société qui fait dans le traitement de l’eau.

Deux Mercedes-AMG GT3 roses disputeront en fin de semaine les 24 Heures du Nürburgring chez GetSpeed Performance. BWT sera également présent en DTM dans deux équipes différentes : GruppeM Racing (Juncadella) et Haupt Racing Team (Götz). Toksport WRT roule aux couleurs BWT en ADAC GT Masters et Haupt Racing Team en fait de même en GT World Challenge Europe.

Les six pilotes officiels Mercedes-AMG portent le logo BWT sur leurs casques respectifs avec la mention “Change the world. Sip by sip”. Cela concerne Maro Engel, Jules Gounon, Raffaele Marciello, Luca Stolz, Maximilian Götz et Daniel Juncadella.