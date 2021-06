BMW M Motorsport lève le voile sur la M4 GT3

Alors que la BMW M6 GT3 va partir à l’assaut des 24 Heures du Nürburgring pour tenter la passe de deux, BMW M Motorsport lève le voile sur sa remplaçante, la M4 GT3. La nouvelle GT3 de la marque à l’hélice fera ses débuts en compétition le 26 juin prochain dans le cadre de la quatrième manche Nürburgring Endurance Series.

©Martin Hangen/hangenfoto

Depuis sa mise sur la piste, la BMW M4 GT3 a bouclé plus de 14 000 kilomètres, soit plus de 70 heures de roulage. Tout au long de cette phase, les ingénieurs de BMW M Motorsport ont travaillé dur pour améliorer la maniabilité et la fiabilité de la voiture. La feuille de route met en avant une réduction des coûts de vie de l’auto et les dépenses concernant la maintenance de l’auto. A l’issue de la manche NLS, d’autres tests seront mis en place avant une livraison aux équipes pour la saison 2022.

©Martin Hangen/hangenfoto

BMW M Motorsport a mis l’accent sur la tenue de route et l’habitabilité pour séduire les gentlemen. La BMW M4 GT3 est plus facile à piloter avec une bonne constance sur les pneumatiques. Les intervalles d’entretien sur le moteur et la transmission ont été allongés. Son utilisation est elle aussi plus facile avec de nombreux paramètres de base qui peuvent être configurés directement via le volant, sans avoir à connecter un ordinateur portable externe.

©Martin Hangen/hangenfoto

Le prix de base de la bête est fixé à 415 000 euros, soit 4000 euros de moins que la M6 GT3. Le Pack Compétition est disponible moyennant un supplément. Cela inclut des fonctionnalités optionnelles utiles et testées spécifiquement pour une utilisation sur des courses d’endurance. Le forfait comprend une journée de formation exclusive dans le simulateur interne de BMW M4 GT3.