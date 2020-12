Les pilotes Bentley Motorsport visent le titre à Kyalami avant l’arrêt du programme officiel !

Bentley Motorsport a annoncé il y a quelques jours la composition des deux Bentley Continental GT3 de Team M-Sport qui auront six pilotes usine à leur bord pour les 9 Heures de Kyalami la semaine prochaine, théâtre de la finale de l’Intercontinental GT Challenge 2020.

L’objectif de la marque de Crewe est de terminer l’année avec une nouvelle victoire pour s’assurer du titre Pilotes. Bentley a débuté la saison 2020 par une victoire aux 12 Heures de Bathurst avec Maxime Soulet, Jules Gounon et Jordan Pepper. Depuis, les 8 Heures d’Indianapolis et les Total 24 Heures de Spa ont eu lieu et, à la veille de cette ultime manche, le trio n’est plus qu’à trois points de la tête du championnat ce qui signifie qu’une victoire à Kyalami assurerait le titre des pilotes.

Pour rappel, la 2e Continental GT3 de M-Sport sera emmenée par Seb Morris, Alex Buncombe et Oliver Jarvis et les deux autos auront une livrée spéciale (lire ICI).

Les 9 Heures de Kyalami marqueront exactement, sept ans jour pour jour, les débuts de la Continental GT3 en compétition lors des 12 Heures d’Abu Dhabi. Il s’agira également de la dernière course pour les pilotes usine Bentley puisque le programme GT3, mené avec succès, est appelé à prendre fin à la fin de 2021, conformément aux plans de durabilité de la marque définis dans son programme de stratégie appelée « Beyond 100 » (faisant référence aux 100 ans du constructeur).

Au cours des sept dernières années, Bentley a employé 16 pilotes de classe mondiale et chacun d’entre eux a joué un grand rôle dans le programme. Maintenant, les pilotes usine restant seront libérés de leurs contrats à la fin de l’année 2020, mais il est à noter que certaines équipes clientes de Bentley continueront en 2021 et potentiellement au-delà.

Paul Williams, directeur Motorsport de Bentley : “Je veux commencer par remercier, au nom de Bentley, chacun des 16 pilotes qui nous ont représentés au cours des sept dernières années. Mais nous remercions tout particulièrement Max Soulet, Jordan Pepper, Jules Gounon et Seb Morris qui nous ont soutenus lorsque la COVID-19 a mis notre programme d’équipe à l’arrêt et qui ont fait un effort incroyable pour travailler avec les équipes « clientes » dans une saison condensée.

La Bentley Continental GT3 a été lancée en 2013 pour prouver et promouvoir la performance de la Continental GT et, en battant les Ferrari et McLaren sur la piste, c’est exactement ce que nous avons fait. Alors que Bentley travaille afin de devenir la première marque de luxe mondiale en matière de mobilité durable, la catégorie GT3 ne rentre plus dans la stratégie, mais il y a des changements passionnants dans l’industrie en ce moment et nous évaluons de près la manière dont le sport automobile pourra apporter à la marque à l’avenir.

Bien qu’il soit toujours triste qu’un programme de sport automobile arrive à son terme, nous regarderons tout cela avec la même fierté que lorsque nous regardons les succès des années 20 (5 fois les 24 Heures du Mans entre 1924 et 1930, ndlr) et de la Speed 8 (2003) qui a remporté le Mans – c’est un chapitre fantastique de notre histoire mais chaque chapitre doit se terminer pour faire place à un nouveau.

Mais nous devons d’abord nous concentrer sur Kyalami. Nous avons réuni les six pilotes pour la dernière fois : nous avons Max, Jules et Jordan avec une réelle chance de remporter le titre et nous sommes prêts à démontrer que le Continental GT3 est toujours capable de rivaliser avec la concurrence au plus haut niveau. Merci à M-Sport d’avoir tout mis en œuvre pour que nous puissions terminer notre championnat ! »

Les 9 Heures de Kyalami se dérouleront du 10 au 12 décembre…