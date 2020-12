Après neuf ans et sept saisons en WEC, Aston Martin a enregistré 47 victoires de classe et 103 podiums, neuf championnats de classe et quatre victoires de catégorie aux 24 Heures du Mans dont un doublé en 2020 !

En 2021, la marque britannique change son orientation stratégique de son programme de sport automobile “Vantage GT” pour se concentrer sur les activités “clients”.