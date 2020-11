ADAC GT Masters Oschersleben : la dernière pole 2020 pour Marciello (Mercedes-AMG GT3)

Rafaele Marciello a décroché la dernière position de la saison 2020 de l’ADAC GT Masters ce matin sur le circuit d’Oschersleben avec la Mercedes-AMG GT3 Knaus Team HTP-Winward #48.

Il a devancé de 15 centièmes l’Aud R8 LMS GT3 WRT #30 de Mirko Bortolotti et de 43 centièmes le mieux placé des prétendants au titre 2020, le vainqueur d’hier Christian Engelhart (Porsche 911 GT3 R SSR Performance #92.

Les autres candidats au titre partiront plus loin sur la grille de départ : 7ème pour Robert Renauer, grâce au chrono de Mathieu Jaminet (Porsche 911 GT3 Precote Herberth Performance #99), 8èmes pour Maro Engel et Luca Stolz (Mercedes-AMG GT3 Toksport WRT #22) et 11èmes pour les champions en titre Kelvin van der Linde/Patric Niederhauser (Audi R8 LMS GT3 Rutronik-Racing #31),

Les chronos sont ici