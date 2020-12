9H Kyalami, H+1 : Honda mène à la baguette

La première heure des 9 Heures de Kyalami a été pour le moins animée. Bertrand Baguette, parti de la pole sur la Honda NSX GT3, a mené les 45 premières minutes devant la Bentley de Jordan Pepper et la BMW d’Augusto Farfus. C’est derrière que ça s’est frictionné jusqu’à l’arrivée d’un full course yellow.

Martin Tomczyk (BMW/Walkenhorst), Earl Bamber (Porsche/Dinamic), Patric Niederhauser (Audi/Car Collection), Patrick Pilet (Porsche/GPX) et Frédéric Vervisch (Audi/WRT) ont fait le show sur la piste jusqu’à l’apparition d’un full course yellow après 45 minutes le temps de sortir du bac l’Audi/Car Collection de Martin Lechman. Pilet et Vervisch ont bien animé les débats avec les deux GT3 portière contre portière et un petit contact dans la ligne droite. Earl Bamber a été l’homme de la première heure en passant rapidement de la 10e à la 5e place, non sans avoir touché l’arrière de la Porsche de Patrick Pilet.

Le premier tour a été chaud entre la Bentley d’Alex Buncombe et l’Audi/WRT de Markus Winkelhock qui se sont accrochées. Les deux ont pu repartir mais l’Audi a perdu plusieurs tours dans l’aventure.

La voiture de sécurité a resserré le peloton et Renger van der Zande devance Jules Gounon, Augusto Farfus et Nick Yelloly. Neuf des douze GT3 sont roues dans roues.