6 Heures de Spa : les tops et les flops…

Les 6 Heures de Spa marquaient le premier rendez-vous de la saison 9 du FIA WEC quelques jours après le Prologue. Les discussions ont beaucoup tourné autour des écarts entre les Hypercars et les LMP2. La hiérarchie entre les catégories a été respectée en course. Endurance-Info vous propose les tops et les flops des 6 Heures de Spa 2021 :

Les tops :

On ne peut pas dire que la fin de carrière d’Oliver Gavin soit un top, mais il faut rendre hommage au Britannique qui tire sa révérence à l’issue des 6 Heures de Spa. Après plus de 200 courses chez Corvette Racing, Oliver Gavin prend une retraite sportive bien méritée (retrouvez son palmarès ICI).

En GTE-Pro, il y a eu Kévin Estre et les autres. Le poleman et nouveau recordman du tour en GTE-Pro à Spa a été flamboyant. En 30 minutes, le Français comptait déjà 10 secondes d’avance sur le deuxième. Pour ses débuts sur la Porsche 911 RSR, Neel Jani a lui aussi répondu présent.

On aimerait les voir en piste mais les commentaires avisés de Paul Petit et Thomas Laurent sur les commentaires de la Chaîne L’Equipe ont apporté un vent de fraîcheur à la diffusion de la course.

Pour ses débuts en WEC chez AF Corse, Alessio Rovera a plus que rempli sa mission de pilote Silver et même plus. L’Italien, qui roule avec François Perrodo et Nicklas Nielsen, a enchaîné les très bons chronos sur la Ferrari #83.

TF Sport n’a pas chômé cette semaine. L’équipe de Tom Ferrier a dû reconstruire deux Aston Martin Vantage durant le Prologue. Le travail fourni a payé avec une belle prestation de la #33 de Fraga/Keating/Pereira. Ben Keating a une nouvelle fois été très bon et a effectué un beau sauvetage en course lorsqu’il a été poussé par Juan-Pablo Montoya.

TDS Racing a brillé en Belgique avec une 4e place en LMP2 avec la #29 de Racing Team Nederland et la #70 de RealTeam Racing (6e). Les deux autos montent sur les deux premières marches du podium Pro-Am !

L’histoire s’est répétée une nouvelle fois avec United Autosports qui a une fois de plus montré tout son savoir-faire. Filipe Abuquerque a encore une fois montré tout son talent notamment en qualification !

Compte tenu du nombre de sorties durant le Prologue et les essais, on aurait pu craindre à une boucherie en course. Ces 6H de Spa ont été très calmes avec tout de même quelques contacts virils mais peu d’accidents.

Première course en WEC pour Inter Europol Competition et en plus avec une voiture que l’équipe découvrait. Au final, la #34 s’est offert une place dans le top 5 des LMP2…

Les flops :

Team Project 1 est arrivé au Prologue avec deux Porsche 911 RSR-19, mais aucune des deux n’a pris le départ. La faute à Anders Buchardt qui a pulvérisé la #54 lundi et à Egidio Perfetti sur la #56 lors de la séance qualificative samedi. Les deux ont dû déclarer forfait.

On totalise dix sorties de piste entre lundi, premier jour du Prologue et samedi, jour de course. Les Oreca 07 #28 de Jota, #29 de Racing Team Nederland, les Porsche 911 RSR-19 #54 et #56 de Team Project 1, #77 de Demspey Proton Racing et #86 de GR Racing, les Ferrari 488 GTE Evo #85 d’Iron Lynx et #47 de Cetilar et les deux Aston Martin Vantage #33 de TF Sport et #777 de D’Station Racing. La plupart ont eu lieu dans le Raidillon, endroit qui ne pardonne décidément rien sur le tracé belge. Plusieurs équipes ont dû tout simplement changé de châssis. La palme chez Porsche quand même avec quatre crash !